RedeTV! Datena critica corte da RedeTV! e ameaça deixar emissora

O apresentador José Luiz Datena criticou ao vivo a direção de jornalismo da RedeTV! nesta segunda-feira (23) por cortar uma entrevista exclusiva no programa Brasil do Povo . A fala foi feita após a exibição de um trecho editado da conversa com o delegado Dalmir de Magalhães sobre o caso da atriz Larissa Manoela.

🚨EITA! Datena reclama que cortaram sua entrevista, e diz que não discute linha editorial, que isso é escolhido pela emissora, e quando não gosta da mesma ele pega o boné e dá linha. #BrasilDoPovo pic.twitter.com/RAtDDtSvYv — Brenno (@brenno__moura) June 23, 2025

Em tom firme, Datena declarou que prefere deixar a emissora a discutir decisões editoriais. “ Prefiro pegar o meu boné e caminhar do que discutir linha editorial ”, afirmou o jornalista, que está há pouco mais de três meses na RedeTV! após passagem relâmpago pelo SBT.

A entrevista, segundo Datena, antecipava informações importantes sobre o andamento do inquérito.

“ Deviam ter deixado a entrevista inteira, porque foi exclusiva. O Dalmir já adiava que nas próximas horas vão prender esse cara porque estão surgindo evidências novas ”, afirmou o apresentador, referindo-se ao caso que investiga possíveis crimes financeiros envolvendo familiares da atriz.

Datena não aceitou a justificativa da edição. “ Foi editada. Eu não sou responsável pela linha editorial e sou respeitoso com o editorial, não discuto linha editorial. Linha editorial quem dá é a televisão, o chefe ”, declarou.

Em seguida, o apresentador reforçou a disposição de sair da emissora caso ocorra nova intervenção em seu trabalho. “ Aliás, eu faço isso com uma facilidade enorme. Quando começam a invadir um território que acho que não tem que invadir, eu pego minha malinha e vou caminhar .”

Datena trocou o SBT pela RedeTV! em março, após alegar “ mudanças de rumo ” na antiga emissora. Na época, sua contratação foi tratada como uma das grandes apostas da RedeTV! para recuperar audiência no horário.

Essa não é a primeira vez que o apresentador ameaça sair de uma emissora por divergências. Ao longo da carreira, já deixou canais como Record, Band e SBT após desentendimentos semelhantes com chefias de jornalismo ou direção de conteúdo.