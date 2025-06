Lucas Romualdo Disney exibe 'Elio' e 'Lilo & Stitch' em sessão privada com Neymar

A Disney Brasil promoveu, na sexta-feira (20), uma sessão de cinema dentro da casa de Neymar Jr., em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A iniciativa teve como foco a filha do jogador, Mavie, e reuniu familiares e convidados para assistir aos filmes Elio e Lilo & Stitch , produções que estão em cartaz nos cinemas brasileiros.

As animações abordam, de forma divertida e emocional, encontros entre humanos e seres alienígenas.

Elio , da Disney e Pixar, acompanha um garoto apaixonado pelo espaço que, ao ser confundido com o líder da Terra, é levado para o Comuniverso , um conselho intergaláctico formado por criaturas de diversas galáxias. Ao lado de seres excêntricos, ele tenta resolver conflitos cósmicos enquanto descobre seu lugar no universo.

Lucas Romualdo Disney exibe 'Elio' e 'Lilo & Stitch' em sessão privada com Neymar

Na mesma noite, os convidados também assistiram à versão live-action de Lilo & Stitch . A produção reimagina o clássico da Disney sobre o alienígena criado para destruir, mas que encontra redenção no amor de uma menina havaiana e sua irmã mais velha.

Filmes estão em cartaz nos cinemas de todo o Brasil

Ambas as produções estrearam nos cinemas brasileiros em junho. Elio tem sido destacado pela crítica pela originalidade da história e pelo carisma do protagonista. Já Lilo & Stitch vem dividindo opiniões por conta das adaptações visuais, mas mantém o apelo afetivo do enredo original.

A sessão na casa de Neymar chamou atenção nas redes sociais, com imagens compartilhadas por convidados que participaram da noite especial ao lado da filha do jogador.