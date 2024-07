Reprodução/Instagram Mayã, filho de Alexandre Frota, será pai de uma menina

Aos 60 anos, Alexandre Frota será avô pela primeira vez. Mayã, de 26 anos, filho mais velho do ex-deputado federal, está à espera de uma menina. Os dois, no então, têm uma relação conturbada e não se falam.

A briga familiar ganhou força em 2018, quando o jovem comentou a vitória do pai nas urnas. "Eu sou filho de ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou deputado federal de São Paulo, eu não sei", escreveu ele no Twitter (hoje X).

"Pelo menos agora ele não vai poder usar como desculpa 'não tenho dinheiro para pagar a pensão'", acrescentou Mayã.

Frota rebateu a declaração do primogênito. "Não sei se sabe, você também foi beneficiado e comeu, bebeu e se vestiu com esse dinheiro do pornô", afirmou, à época, alegando que nunca hesitou em assumir o filho: "Te registrei assim que nasceu e não pedi exame de DNA".

Mayã é fruto de um breve affair entre Alexandre Frota e Samantha Lima Gondim, em 1998. Atualmente, o jovem vive na Alemanha e namora Emilie.

Hoje, o ex-deputado federal é casado com a influenciadora Fabi Frota, com quem tem uma filha, Bella, de cinco anos. Em 2019, ele assinou um termo de filiação socioafetiva de Enzo, seu enteado, filho de Fabi.

Em sua biografia nas redes sociais, Frota descreve a si mesmo: "Apaixonado pela Fabi Frota, pai da Bella e do Enzo".

