Maria Matta e Laura têm 15 e 14 anos, respectivamente

As adolescentes Maria Matta e Laura, filhas de Gloria Maria, se mudaram para um apartamento que receberam de herança da mãe no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, que está avaliado em R$ 4 milhões. Antes, elas moravam em uma mansão com a apresentadora, mas o local ficou muito grande e decidiram se mudar para este imóvel que estava alugado e é bem menor do que a residência anterior.

Segundo o site Notícias da TV, o condomínio que as irmãs estão morando tem apartamentos avaliados entre R$ 3,7 a R$ 5,2 milhões e os imóveis têm três ou mais quartos, dois banheiros, chegando a ocupar uma área de até 180 m² em uma das regiões mais caras do país. Ali, o metro quadrado está custando uma média R$ 23 mil.

Gloria Maria sempre foi muito discreta quanto à vida pessoal, então não há informações precisas sobre o tamanho da fortuna que ela deixou para suas duas herdeiras, mas estima-se que o montante possa chegar a R$ 50 milhões. Em uma entrevista para o "Roda Viva", da TV Cultura, em março de 2022, ela disse que ficou muito decepcionada ao ver pessoas de sua família brigando pelo seu patrimônio quando descobriu um câncer no cérebro.

A morte da apresentadora foi confirmada no dia 2 de fevereiro deste ano, aos 73 anos, depois de não resistir ao tratamento contra um câncer de pulmão, diagnosticado em 2019. Ela passou por um tratamento de imunoterapia que, na época, foi concluído com sucesso.

Após o tratamento, Gloria sofreu uma metástase no cérebro, que também foi tradada com êxito através de uma cirurgia. Porém, em 2022, a jornalista começou a nova fase do tratamento contra metástases no cérebro e o tratamento deixou de fazer efeito.

A jornalista estava afastada da TV desde o segundo semestre de 2022, na qual tinha uma longa carreira e é considerada um dos ícones da área. Na TV Globo desde 1971, trabalhou como repórter e apresentou o "Fantástico" entre 1998 a 2007. Desde 2010, estava à frente do "Globo Repórter" ao lado de Sandra Annenberg.