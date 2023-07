Reprodução/Instagram 01.07.2023 A cantora Vivi Araújo morreu em um acidente de carro em Cidade Ocidental (DF)

A cantora e radialista Vivi Araújo estava celebrando o sucesso de um vídeo em uma rede social dias antes de morrer em um acidente de carro e, na legenda, falava sobre a realização de um grande sonho e sobre a possibilidade de ajudar a família. Nas imagens, ela comemorou as 72 mil visualizações de um vídeo (hoje com 130 mil) no Youtube.



"A luta está sendo gigantesca e Deus sabe tudo que estou fazendo pra realizar esse sonho que não é só meu e sim de todos da minha família. Quero ajuda-los e dar uma vida mais confortável a eles, aos meus amigos que não largam a minha mão desde o dia em que resolvi entrar para o mundo da música e aos meus fãs que estão comigo desde o início de toda minha carreira. De uma coisa eu sei: Deus honra! E eu vou lutar por esse sonho, mesmo nos dias em que eu não estiver bem", escreveu.

O texto foi publicado pelca cantora no dia 5 de junho e, entre os comentários, haviam elogios ao trabalho de Vivi e outras mensagens mais recentes lamentando a morte no acidente.

"Descanse em paz, Vivi", disse um internauta. "Tão jovem. Que Deus conforte os familiares e amigos", falou outra. "Meus sentimentos a família tão jovem uma alegria descanse em paz", comentou mais um.

Vivi Araújo morreu aos 22 anos após sofrer um acidente de carro em Goiás, na madrugada desta sexta-feira (30). A notícia foi confirmada pela Câmara Municipal de Luziânia e pela rádio Luziânia FM, onde a artista trabalhava.

Segundo o órgão, o acidente ocorreu na via de acesso à Cidade Ocidental, onde o veículo chocou contra uma mureta e Vivi não resistiu ao impacto da colisão. "Vivi Araújo deixa em nossas memórias o carisma, talento e animação", afirma a nota.

"Seja nos estúdios da rádio Luziânia FM, em shows e no dia a dia, que carrega uma legião de fãs em suas redes sociais. Nosso fraterno abraço a todos os familiares e amigos", completa o comunicado, que reúne mensagens de condolências.

Além do trabalho na rádio, Vivi Araújo ficou conhecida pelos covers que realizava nas redes sociais. No Instagram, reunia mais de 100 mil seguidores, enquanto acumulava quase 700 mil no TikTok.