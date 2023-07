Manoel Soares

A figura do apresentador no "Encontro" também gerou muitos desconfortos ao longo do primeiro ano das "Super Manhãs". Soares já passou por alguns climões ao vivo com Poeta e internautas criticaram a falta de sintonia entre os apresentadores. Manoel Soares acabou demitido do "Encontro" nesta sexta-feira (30) e do "Papo de Segunda", do GNT, deixando de vez a Globo.