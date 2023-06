Reprodução/Instagram - 02.06.2023 Ana Clara

A apresentadora Ana Clara se manifestou nas redes sociais nesta sexta-feira (30) sobre um incidente que a deixou frustrada com os vizinhos. Segundo ela, um dos elevadores de serviço do prédio onde mora estava quebrado e, durante uma conversa com uma funcionária do condomínio, descobriu que os moradores não permitem que os trabalhadores utilizem o elevador social.

“Eu moro em um condomínio de gente chata. Sabe aquelas pessoas chatas, que reclamam de tudo? Estava eu no meu corredor e tinha uma das meninas que faz manutenção no prédio, fazendo a limpeza. Um dos elevadores de serviço do meu condomínio, não está funcionando. A gente estava conversando e vocês acreditam que a menina me falou que tem gente que mora lá que quando vê ela dentro do elevador social, a manda sair.”, começou a apresentadora, que relatou outra situação injusta que testemunhou logo em seguida.





"O elevador chegou e tinha um rapaz que estava fazendo obra em algum apartamento, ele estava sujo de tinta. Aí eu entrei no elevador e ele começou a se justificar: 'Olha moça, eu só estou nesse elevador porque o outro está quebrado'", Contou Ana Clara.

“Uma coisa é entrar com móvel, material de construção, sem a proteção no elevador social, porque é regra. Mas, agora, um ser-humano estar no elevador. Qual o problema? E o pior, o outro elevador está quebrado, você quer que ele faça o que? Vá de escada? Ou então saia do elevador para o alecrim dourado ir sozinho? Eu estou pensando nisso até agora, não consigo parar de pensar porque achei um absurdo”, finalizou Ana Clara, contando a história para os seguidores.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.