Reprodução/Instagram - 30.06.2023 Cantora Vivi Araújo morreu aos 22 anos





A cantora Vivi Araújo morreu aos 22 anos após sofrer um acidente de carro em Goiás, na madrugada desta sexta-feira (30). A notícia foi confirmada pela Câmara Municipal de Luziânia e pela rádio Luziânia FM, onde a artista trabalhava.

Segundo o órgão, o acidente ocorreu na via de acesso à Cidade Ocidental, onde o veículo chocou contra uma mureta e Vivi não resistiu ao impacto da colisão. "Vivi Araujo deixa em nossas memórias o carisma, talento e animação", afirma a nota.





"Seja nos estúdios da rádio Luziânia FM, em shows e no dia a dia, que carrega uma legião de fãs em suas redes sociais. Nosso fraterno abraço a todos os familiares e amigos", completa o comunicado, que reúne mensagens de condolências.





O perfil de Araújo nas redes sociais informou que o velório acontece nesta sexta na Capela do Centro na cidade, das 14h. Além do trabalho na rádio, Vivi Araújo ficou conhecida pelos covers que realizava nas redes sociais. No Instagram, reunia mais de 100 mil seguidores, enquanto acumulava quase 700 mil no TikTok.





