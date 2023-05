Reprodução/Instagram 07.05.2023 Anderson Clayton era o manipulador do boneco Guinho, assistente de Palmirinha

A morte de Palmirinha Onofre abalou os fãs e amigos da apresentadora neste domingo (7), mas uma pessoa em especial está com o coração partido: Anderson Clayton, manipulador do boneco Guinho, parceiro da "vovó" nos programas de televisão, escreveu uma carta de despedida e publicou no Instagram. No texto, o artista falou sobre os 25 anos de parceria, além dos altos e baixos ao lado dela.

"Fiquei em silêncio todos esses anos e, quando me perguntam, espalho nossas histórias. E foram tantas histórias que até mesmo nem imagino como conseguimos chegar até aqui. Vivemos nesses últimos 25 anos muitas conversas, horas e horas de camarim, gargalhadas e lágrimas. Claro, como toda história, alguns momentos tristes surgem porque sem eles não conseguiríamos mostrar que uma grande história também é feita de desencontros e dor. Mas o amor e respeito sempre prevaleceram", disse.

O intérprete de Guinho disse que estava redigindo a carta "com o coração apertado e cheio de saudades" e que ainda não consiguiu acreditar que o dia do adeus à apresentadora de 91 anos chegou.

"Agora, que tenho que me despedir de você, dói tanto pensar que nunca mais vou gravar com você nossos programas. Mas, mesmo assim, sei que você estará sempre presente em minha vida, em cada receita que guardo comigo que me lembre de você, em nossos vídeos espalhados pela internet, em cada sorriso que me faça recordar dos momentos que passamos juntos."



Por fim, Anderson também revelou que Palmirinha pediu para que ele nunca abandone o personage. "Seguirei firme e forte para manter vivo o nosso querido netinho Guinho, que você pediu para eu mante-lo sempre vivo por onde eu for", comentou.

A "Vovó Palmirinha", como ficou conhecida, morreu em São Paulo e o comunicado foir feito pela própria família em um comunicado pelas redes sociais. A apresentadora e cozinheira não resistiu ao agravamento de problemas renais crônicos.

Ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril.

Reprodução/Instagram 07.05.2023 O boneco Guinho, interpretado por Anderson Clayton, era o parceiro de cena de Palmirinha