Tiago Leifert revelou para o apresentador Serginho Groisman no “Altas Horas” deste sábado (06) que os apresentadores do “BBB” têm acesso a parciais da votação dos participantes que estão no paredão.

“Eu, o Bial e o Tadeu, a gente mais ou menos sabe o que vai acontecer na imensa maioria das vezes. No domingo a noite, quando abre a votação, a gente tem acesso a uma parcial”, explicou o ex-apresentador do reality.





De acordo com Leifert, pouquíssimas pessoas recebem esses números. O jornalista também contou que utilizava essa informação para poder preparar os discursos de eliminação.

“Eu não fazia nada no domingo a noite, nem na segunda-feira, eu deixava para escrever na terça de manhã.”, afirmou Tiago.





