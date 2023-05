Reprodução / Instagram Morre Vovó Palmirinha, apresentadora e cozinheira, aos 91 anos

Morreu, neste domingo (7), a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, em São Paulo. A família comunicou através das redes sociais que a apresentadora e cozinheira não resistiu ao agravamento de problemas renais crônicos.

Palmirinha Onofre estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril.





A apresentadora estreou na TV em 1994, já com 63 anos, ao participar de uma matéria do programa da Silvia Popovic, na Band. Em seguida, a Vovó foi notada por Ana Maria Braga, que apresentava o “Note e Anote”, na Record TV, e permaneceu por lá.

Nos anos 2000, Palmirinha conquistou o próprio programa de culinária. Primeiro na TV Gazeta, onde ficou por 11 anos e depois estreou o “Programa da Palmirinha”, no canal fechado Fox Life.

O último trabalho na TV foi em 2019, como jurada no reality “Chef ao Pé do Ouvido, do canal GNT. Fora das telinhas, ainda fez sucesso nas telonas, em 2017, com uma participação especial no “Internet: O Filme”.





A morte de Palmirinha causou comoção entre fãs e famosos neste domingo (7). Ana Maria Braga lamentou a notícia. “Mãe, amiga e irmã que a vida me deu. Hoje o céu tá mais doce com a tua chegada! Sorte de quem teve o privilégio de tê-la por perto. Meus sinceros sentimentos para toda família”, escreveu a apresentadora do Mais Você.

Além de Ana Maria, artistas como Péricles e Tatá Werneck fizeram homenagens para Palmirinha Onofre .





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.