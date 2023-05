Reprodução / Instagram Vovó Palmirinha

Morreu, neste domingo (7), a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, em São Paulo. A família comunicou através das redes sociais que a apresentadora e cozinheira não resistiu ao agravamento de problemas renais crônicos.

Famosos homenagearam Palmirinha após a notícia e lamentam a morte da apresentadora em publicações nas redes sociais. Lula, Tatá Werneck, Ary Fontura e Isabella Fiorentino estão entre as celebridades que deixaram mensagens para a cozinheira no Instagram oficial da Vovó.

"Triste com a notícia do falecimento da apresentadora Dona Palmirinha, uma figura querida da nossa televisão. Meu abraço fraterno aos familiares, amigos e fãs da Palmirinha". escreveu Lula no Twitter.





“Querida! Doce e amada Palmirinha! Te amamos”, escreveu Tatá. “Triste! Descanse em paz minha querida. Meus sentimentos a toda família”, lamentou Ary. “Que triste! Mas agora está na Glória do Deus Pai!”, confortou Isabella Fiorentino.

O cantor Péricles fez uma homenagem pelos stories. “Sou grato a Deus por ter te conhecido Vovó Palmirinha, você sempre com um sorriso e um abraço que nos aquecia a alma”, declarou.







Ana Maria Braga, amiga de longa data e colega de culinária de Palmirinha, também lamentou a morte da apresentadora nas redes sociais.

“Mãe, amiga e irmã que a vida me deu. Hoje o céu tá mais doce com a tua chegada! Sorte de quem teve o privilégio de tê-la por perto. Meus sinceros sentimentos para toda família.”, escreveu a apresentadora do Mais Você.

— Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) May 7, 2023





