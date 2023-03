Reprodução/Instagram - 29/03/2022 Carla Diaz contou que Felipe Becari a pediu em casamento de surpresa

Carla Diaz está noiva de Felipe Becari desde o final do ano passado e curtindo muito a vida antes de começar o casamento. Em entrevista à Quem, a atriz comentou que tenta deixar sua relação longe dos holofotes para preservar ao máximo, mas que as pessoas sempre têm algo a dizer.

"Quando um relacionamento se torna público, as pessoas se acham do direito de opinar e está tudo certo, tudo bem. Todo mundo tem opinião sobre alguma coisa, mas às vezes criam coisas que não nunca existiram. Eu taco o foda-se mesmo. Tenho tantos anos de carreira! Se eu ficar me importando com o que estão falando na internet não dá, né?", explica.



Recentemente, Carla e Felipe também foram vítimas de boatos de que teriam passado por uma crise no relacionamento, quando ela supostamente teria deixado de seguir o noivo em uma rede social. A atriz contou que os dois estavam juntos quando viram a notícia circulando.

"Eu desativei minhas redes por um período e aí deu bug, parei de seguir uma galera e alguém printou. A gente estava junto e dando risada", relembrou.

"Foi só um bug! Tem gente que gosta de cuidar da vida dos outros. Eu cuido da minha, só isso (risos)", ressaltou.

Carla contou que não esperava que fosse ser pedida em casamento, mas que os dois já conversavam sobre essa possibilidade. "Foi completamente surpresa".