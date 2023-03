Marcos Oliveira/Espaço Unimed Roberto Carlos está com 81 anos e amando novamente

O cantor Roberto Carlos está namorando e revelou a novidade durante uma entrevista coletiva para falar sobre o cruzeiro Emoções em Alto Mar, que volta a acontecer depois de três anos e meio de hiato por conta da pandemia da Covid-19. O rei, que está com 81 anos, foi muito suscinto ao apenas confirmar a relação, mas deixou claro que é um segredo.

"Tô namorando, mas não vou dizer quem é", resumiu.

A coletiva de imprensa, que aconteceu nesta sexta-feira (3), tinha uma plateia que fico eufórica com a novidade, gritava para que o cantor dissesse o nome da escolhida, mas ele respondeu "Tudo tem seu tempo".

Ao longo de sua trajetória, Roberto Carlos se casou três vezes, com Nice Rossi, a mãe de seus filhos Luciana e Dudu, com Myriam Rios e com Maria Rita, que morreu no dia 21 de dezembro de 1999. Desde então, ele se mantinha sozinho. Agora, com um novo amor, ele não descarta a possibilidade de subir ao altar pela 4ª vez.

"Depende do amor. Não sou contra casar de novo. Depende da pessoa que eu encontre ou encontro. Decidir se vou casar de novo, nada contra. Casamento é algo saudável, depende do casal. (...) Isso de cada um viver na sua casa, é uma questão de opção", comentou.