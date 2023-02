Reprodução/ Globo Hariany empurra Paula/ Larissa bate em Fred

Depois da festa, que aconteceu no último sábado (18), no "BBB 23", Larissa deu tapas em Fred, do Desimpedidos, após o brother sujar a sister de creme, em uma brincadeira do "after dos crias". Alguns telespectadores acharam que a atitude da professora de Educação Física se configura como agressão e pedem a expulsão de Larissa. Eles relembrar outras expulsões que aconteceram por agressão, como a de Hariany no "BBB 17".

Larissa se excedeu após Fred, que é affair dela no reality, a irritar com brincadeiras após a festa e deu tapas nele, duas vezes. O brother não pareceu ter ficado machucado ou se ofendido, mas internautas apontam o ato como agressão e pedem a expulsão da sister.

Larissa sempre excede nessas brincadeiras com agressão. Foi brincadeira? Depende da visão. Estavam sim todos brincando, mas ela bate com muita raiva e com a intenção de agredir. TRUCE FATOS #BBB23 pic.twitter.com/B0TBoUHWFa — Nádia 🔗 (@comentanadia) February 19, 2023





Segundo a web, esse foi o mesmo caso de Hariany, do "BBB 19". A sister empurrou a amiga Paula também depois de uma festa e acabou sendo expulsa por agressão. Outros internautas relembram o caso de Ana Paula do "BBB 16", que foi expulsa por dar tapas na cara de um brother da edição dela.

Se ANA PAULA RENAULT e HARIANY foram Expulsas por isso daqui👇🏿

LARISSA também merece ser EXPULSA, não tem o que questionar. pic.twitter.com/QZNZXAB6a1 — kadu Brito (@kaduBrito6) February 19, 2023









Dois momentos, dois tapões em Fred e até em Marvvila. Se não for expulsão, nem sei. Pq Ana Paula. Hariany foram expulsas por menos #BBB23 pic.twitter.com/u3vzgjsPn9 — Rosa Santos (@rosasantosnews) February 19, 2023









Hariany foi expulsa por empurrar uma amiga, Larissa saiu metendo porrada nas pessoas por onde passava e o BBB vai deixar? É entretenimento ou UFC

LARISSA EXPULSA

pic.twitter.com/oSrH40BUOB — agata palhaça🐈‍⬛ (@hailzfop) February 19, 2023













Vale lembrar que não é a primeira vez que Larissa bate em um amigo no "BBB 23". Dias atrás, ela deu um tapa em Bruna Griphao após a atriz fazer uma brincadeira com ela.

