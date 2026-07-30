Divulgação Globo Renata Sorrah e Alinne Moraes antecipam os dramas da família de Vanessa em "Por Você"





Renata Sorrah abriu o jogo sobre a delicada relação entre Pérola e Vanessa em "Por Você", próxima novela das sete da TV Globo, que estreia em 17 de agosto no lugar de "Coração Acelerado". Em conversa com jornalistas, da qual o iG participou nesta quinta-feira (30), a atriz comentou os desafios de interpretar a mãe da vilã vivida por Alinne Moraes.

Segundo Renata, a construção da personagem tem exigido atenção especial por se tratar de uma mãe que ama a filha, mas convive diariamente com suas falhas.

"A Alinne tá fazendo lindamente. É a primeira vez que eu tenho uma filha vilã. Essa construção eu tô tomando muito cuidado, porque ela ama a filha. Tem amor pela filha, mas até quando? Isso está sempre na minha cabeça quando eu estudo", afirmou.

A veterana explicou que Pérola mantém a esperança de que Vanessa consiga mudar ao longo da trama, apesar de reconhecer os inúmeros erros cometidos pela filha.

"Ela ama a filha, mas o grande sonho dela é que a Vanessa consiga mudar, consiga se tornar uma pessoa melhor. Não sei se ela vai conseguir. É uma relação muito delicada. A mãe reconhece tantos erros na filha que não é fácil construir essa relação", completou.

No mesmo núcleo familiar está Leandra, interpretada por Giovanna Grigio, que vive a filha de Vanessa e neta de Pérola, ampliando os conflitos e laços afetivos da família.

Divulgação Globo Alinne Moraes, Renata Sorrah e Giovanna Grigio





Alinne Moraes fala sobre sua nova vilã

Alinne Moraes também comentou o desafio de interpretar Vanessa e relembrou outras antagonistas marcantes de sua trajetória na televisão. A atriz destacou que, embora a personagem seja vista como vilã, prefere enxergá-la sob uma perspectiva mais humana.

"É difícil falar vilã, porque eu sempre acho que, para além desse estereótipo, ela é humana. Ela sente tudo o que uma mocinha sente, mas, às vezes, de uma maneira equivocada", explicou.

Segundo a artista, parte das motivações de Vanessa está relacionada à sua infância, e muitas respostas sobre seu comportamento devem surgir apenas no decorrer da novela.

Uma mulher determinada e divertida

Na trama, Vanessa é responsável pela administração do hospital particular da família e acredita que precisa preservar o legado construído ao longo dos anos. Essa visão influencia diretamente suas decisões e a maneira como enxerga as pessoas ao seu redor.

Alinne revelou ainda que escolheu explorar o lado divertido da personagem, aproveitando o tom leve característico das novelas das sete. "Desde as primeiras leituras, a minha intuição me levou para esse caminho, para me divertir com ela", disse.

Novela já tem capítulos avançados

Com mais de 60 capítulos escritos e gravações avançadas, Alinne contou que continua descobrindo novas camadas da personagem durante o processo. Apesar de reconhecer que alguns traços possam remeter a papéis anteriores, ela garante que Vanessa possui características próprias.

"É diferente de tudo que eu já fiz e estou me divertindo bastante", concluiu.



