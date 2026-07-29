Reprodução Instagram Igor Jansen diz que viverá personagem mais maduro em nova novela das sete





Após dois anos longe das novelas da TV Globo, Igor Jansen está de volta ao gênero em "Por Você", próxima trama das sete da emissora. Aos 22 anos, o ator interpretará Maike, ajudante na barraca de pastel de Toy, personagem vivido por Rodrigo Lelis. Em conversa com jornalistas na última segunda-feira (27), ele comemorou a oportunidade de integrar o elenco da produção e destacou a importância do novo trabalho em sua trajetória artística.

Para Igor, atuar ao lado de nomes consagrados da televisão brasileira representa uma grande oportunidade de aprendizado. O artista afirmou que encara a novela como uma verdadeira escola e se disse honrado em fazer parte do projeto.

"Eu sei que parece uma frase clichê, mas estou muito feliz de estar no meio desse elenco. É uma honra. Eu sou fã de todos e, para mim, que sou um ator jovem, estar adquirindo esse conhecimento por tanto tempo, tenho certeza de que vai ser uma escola maravilhosa", declarou ele, que fez sua estreia como ator na emissora carioca em "No Rancho Fundo", exibida em 2024.

O ator também ressaltou que vive uma nova fase na carreira. Conhecido por ter começado ainda criança na televisão, Igor afirmou que agora busca explorar personagens mais maduros e conectados com a realidade contemporânea.

"Estou muito feliz por mais um trabalho. Eu, que comecei muito cedo como ator mirim, agora estou começando a desbravar personagens mais maduros. O Maike chega com uma linguagem diferente, contemporânea, situada no Rio de Janeiro atual", completou.



Fagner Vilela - iG Igor Jansen





Paixão pelas novelas vem de família

A relação de Igor Jansen com as novelas começou muito antes de sua estreia como ator. Em março deste ano, durante a festa de lançamento de "A Nobreza do Amor", exibida na faixa das seis da TV Globo, o artista contou ao iG que o hábito de acompanhar os folhetins foi herdado dos pais.

"Eu herdei isso do meu pai e da minha mãe. Todos os dias, a partir das seis da tarde, a gente já ficava pronto, esperando na televisão, assistindo junto, maratonando com a minha avó", relembrou.



