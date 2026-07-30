Rogério Fidalgo "Não É Crime Se Der Certo" leva humor e leveza ao universo das novelas verticais

A atriz e roteirista Jeanny reuniu elenco, convidados e jornalistas no Rio de Janeiro no último sábado (25) para a pré-estreia de "Não É Crime Se Der Certo", sua primeira novela vertical totalmente autoral, que chega ao público no próximo dia 3 de agosto.

O evento reuniu convidados, profissionais do audiovisual e representantes da imprensa, entre eles Emer Lavinni, Camila Sokolowski e Luís Felipe Sá, diretores da TV Globo , Tainá Puentes, além de integrantes da equipe da produção, como Márcio Santos, Reno Duarte, Márcio Phaco e Rodrigo Gama.

Uma comédia sobre irmãs e reviravoltas

Além de protagonizar a produção ao lado de Paula Frascari, Jeanny também assina o roteiro da comédia, que aposta em um caminho diferente das tradicionais novelas verticais. A trama acompanha duas irmãs que, cansadas da rotina, criam planos cada vez mais improváveis para mudar de vida.

O que parecia ser a solução para os problemas acaba dando origem a uma sequência de confusões, reviravoltas e situações inusitadas.

Jeanny se emociona ao falar sobre o projeto

Emocionada, a artista relembrou o processo de criação da obra, que passou por diversas versões até chegar ao formato final.

"Quando essa novela era só uma ideia, eu jamais imaginaria tudo o que ela me proporcionaria. Foram meses escrevendo e reescrevendo, mexendo no roteiro, pensando em como colocar mais personagens dentro da história. Apesar de terem sido apenas três dias de gravação, foram muitos desafios e muito trabalho. Hoje, vendo toda essa repercussão, sinto que valeu muito a pena ter acreditado e realizado esse projeto. Obrigada a todos que estão fazendo parte dessa caminhada", declarou.

Humor é o grande diferencial da novela

Os convidados acompanharam, em primeira mão, os primeiros episódios da produção e celebraram o lançamento da obra. Com direção musical de Reno Duarte e uma trilha inédita composta em parceria com a própria Jeanny, "Não É Crime Se Der Certo" chega ao público apostando no humor como seu principal diferencial, levando leveza e situações inusitadas a um formato tradicionalmente marcado por histórias de romance, suspense e vingança.



