Divulgação / TV Globo Alanis Guillen e Gabriela Medvedovsky

O surgimento de um possível novo casal em Três Graças, novela de Aguinaldo Silva exibida pela TV Globo, vem incendiando as redes sociais. As personagens Lorena, vivida por Alanis Guillen, e Juquinha, interpretada por Gabriela Medvedovsky, já ganharam até apelido entre os fãs: “Loquinha”.

O primeiro encontro aconteceu no jantar promovido por Maggye (Mell Muzillo), onde trocaram os primeiros olhares. Entre risadas tímidas, gaguejos e certo desajeito típico do flerte inicial, o clima começou a se formar. Na sequência, a policial não perdeu tempo e pediu o telefone de Lorena, convidou-a para um encontro e ainda enviou uma caixa de bombons veganos, gesto que levou o público ao delírio.

Eu sou muito apaixonada por Lorena e Juquinha, não dá! #TrêsGraças pic.twitter.com/5l7YL1KWaQ — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 2, 2025

Nas redes, a ansiedade pelo primeiro beijo do casal cresce a cada capítulo. Comentários exaltados tomaram conta da timeline. “Nunca que o beijo dessas duas vai ser um selinho! Nossa camisa 10 Juquinha vai engolir a Lorena”, escreveu uma internauta. Outra internauta previu um encontro quente: “Ela já tá sedenta por telefone, imagina pessoalmente?”. Uma terceira resumiu o sentimento geral: “Louca pelo beijo dessas duas”.

A química entre Lorena e Juquinha não é o único destaque da trama. O público também vem celebrando o romance entre Leonardo (Pedro Novaes) e Viviane (Gabriela Loran), mulher trans que conquistou espaço e carinho dos telespectadores. Com esses núcleos, ‘Três Graças’ tem reforçado sua aposta em personagens LGBTQIA+, algo que não se viu nas últimas tramas das 21h da emissora.