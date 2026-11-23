Reprodução/Instagram/@rodrigo_.oliveira Morre o jornalista Rodrigo Oliveira

O jornalista e radialista Rodrigo Tavares, de 29 anos, morreu na tarde do último domingo (22), durante uma prova de ciclismo em São Raimundo Nonato, no Piauí. O rapaz sofreu uma queda em uma ribanceira em um trecho da competição.

Após o acidente, Rodrigo teria apresentado várias convulsões. O jornalista trabalhava na Vale – TV & Rádio, que divulgou uma nota de pesar e prestou solidariedade aos amigos e familiares da vítima.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou os primeiros socorros. Durante o atendimento, o profissional sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.



Causa da morte

O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por perícia. O resultado dos exames será primordial para esclarecer a causa da morte de Rodrigo, vendo se o jornalista teve um mal súbito antes de perder o controle da bicicleta, ou a queda que causou as convulsões e, posteriormente, as paradas cardíacas.





De acordo com amigos, Rodrigo sempre participava dessas competições e não tinha qualquer histórico de doença cardíaca. Então, era um praticante assíduo da modalidade esportiva.

Emissora lamenta perda

A Vale - TV & Rádio, estação onde Rodrigo trabalhava, publicou um comunicado lamentando o falecimento do rapaz. Na nota, o canal fala da ausência e saudades que Oliveira deixará em toda a equipe.

Reprodução/Instagram/@rodrigo_.oliveira Jornalista Rodrigo Oliveira

"É com profundo pesar que a Vale TV recebe a notícia do falecimento de nosso colaborador Rodrigo Oliveira. Neste momento de tristeza, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Rodrigo. Sua passagem pela nossa equipe deixa lembranças e sua ausência será sentida por todos que compartilharam momentos de trabalho e convivência ao seu lado. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conceda conforto e força aos corações enlutados, acolhendo Rodrigo em sua morada eterna", disse a emissora em nota.