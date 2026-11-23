Reprodução Instagram Mulher de Endrick denuncia imagens falsas do filho geradas por IA.

A influenciadora Gabriely Miranda, de 23 anos, usou as redes sociais neste domingo (22) para denunciar perfis no Instagram que estão compartilhando imagens falsas geradas por inteligência artificial (IA) de Kendrik, seu filho recém nascido com o jogador Endrick.

A famosa revelou que diversas contas publicam fotos mentirosas dela acompanhada do bebê e de Endrick na maternidade. Incomodada com a situação, Gabriely pediu o apoio dos seguidores e avisou que poderá acionar a Justiça contra os responsáveis pelas postagens.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora criticou a circulação do material. Vale destacar que o casal optou por preservar a identidade do herdeiro. "Estão criando diversas imagens minhas e do meu filho com IA, e o pior: tem gente que acredita que aquilo é real!", desabafou.

Ela ainda questionou a postura da rede social e reforçou que não deu autorização para o uso de sua imagem."Não autorizo e não aceito. Se necessário, tomarei todas as medidas legais cabíveis. Minha imagem e, principalmente, a privacidade do meu filho não é brincadeira pra mim!. Denunciem! Não curtam, não compartilhem e não alimentem esse tipo de página", disse Gabriely.





A decisão de resguardar a identidade do bebê

O nascimento do primeiro filho do casal foi confirmado por Endrick nesta terça-feira (17), durante entrevista concedida à TV Globo após um amistoso da Seleção Brasileira contra Singapura. O atleta marcou um gol durante a partida e dedicou o momento à família.

"Graças a Deus, minha esposa deu à luz. É um garoto maravilhoso, e minha esposa também está muito feliz, disse ele após deixar o gramado.





Posteriormente, Gabriely abriu o jogo e explicou a decisão de preservar a identidade do pequeno Kendrick. Segundo ela, o relacionamento com o atacante foi marcado por mensagens de ódio e ameaças de morte, que seguiram durante o período da gestação. "Eu nunca fui de expor a minha vida pessoal no Instagram, e agora não seria diferente. O Endrick tem a vida profissional exposta por conta do trabalho dele, mas a nossa vida pessoal, dentro da nossa casa, é algo que nós dois juntos sempre escolhemos preservar", justificou.

Gabriely Miranda exibe boa forma dias após dar à luz

Gabriely Miranda compartilhou neste domingo, um registro ao lado de Endrick, poucos dias depois de dar à luz ao primeiro filho do casal. No clique, eles aparecem em frente ao espelho em clima de romance.

Reprodução/Instagram Endrick e Gabriely Miranda.





Para a saída, Gabriely elegeu uma jaqueta de couro preta cropped e uma calça jeans de cintura baixa e modelagem larga. O look destacou toda a boa forma da loira, poucos dias depois de se tornar mãe. Endrick, por sua vez, apostou em um casaco preto e calça jeans.