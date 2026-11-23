Reprodução/Divulgação/CNN Brasil CNN Brasil passa por demissões

A CNN Brasil demitiu 16 contratados de sua redação nesta segunda-feira (23), além de ter reduzido sua equipe de produção. O corte foi justificado pela queda na arrecadação com publicidade. A área de entretenimento deve ser a mais prejudicada, já que a direção pretende focar na cobertura de notícias.

Em um comunicado interno enviado aos funcionários, o CEO João Vitor Xavier pontuou que a decisão se deve ao cenário econômico e às perspectivas para a área. A mensagem ainda enfatizou que algumas áreas contarão com prioridade nessa reorganização.

"Estamos ajustando nossa operação à realidade da economia e às perspectivas para o mercado. Vamos concentrar esforços no que define a CNN: o jornalismo de hard news e a cobertura de temas como política, economia, assuntos internacionais, infraestrutura e agronegócio", disse o executivo.





Mesmo com a redução das equipes, a CNN Brasil e a CNN Money seguem normalmente. Nenhuma atração será encerrada; entretanto, essa mudança afeta a produção de conteúdo.

O hard news, que trata da cobertura dos principais fatos do dia, será um dos focos da emissora nessa reestruturação. O entretenimento deve ser a área mais atingida da organização de notícias, de acordo com a coluna Outro Canal.

Xavier também fez questão de agradecer aos demitidos: "Aos colegas que estão deixando a CNN Brasil, quero expressar meu respeito e minha gratidão. O trabalho de cada um foi importante para construir a empresa e o jornalismo que fazemos", disse.

Em nota ao iG, a CNN afirmou que está promovendo uma readequação em sua estrutura operacional e administrativa, com o desligamento de alguns de seus profissionais.

"Essa readequação não irá afetar as grades dos canais CNN Brasil e CNN Money e vai permitir que a emissora direcione cada vez mais o foco da cobertura para temas como política, economia, assuntos internacionais, agronegócio e infraestrutura. Mudanças em equipes e ciclos profissionais fazem parte da dinâmica de qualquer organização", reforçou a nota.

O canal expressou ainda seu profundo respeito e agradecimento pelo profissionalismo, dedicação e contribuição desses profissionais ao longo do período em que integraram o time. Além disso, a CNN Brasil reafirma seu compromisso com os mais rígidos padrões de qualidade, isenção jornalística e responsabilidade editorial, pilares inegociáveis da atuação da empresa.

A emissora não informou o nome dos demitidos.

Sobre a CNN Brasil

Reprodução/Divulgação/CNN Brasil CNN Brasil demite funcionários





É um canal de televisão aberta com programação voltada ao jornalismo, inaugurado em 15 de março de 2020. A empresa foi fundada por Rubens Menin e pelo ex-diretor da emissora Douglas Tavolaro.

A operação brasileira utiliza a marca da rede de notícias dos Estados Unidos, a CNN, por meio de um acordo de licenciamento. Sua sede fica em São Paulo, e o canal também possui uma sucursal em Brasília e correspondentes internacionais.

Logo após sua inauguração, em 2020, a emissora passou a disputar a audiência com outros canais jornalísticos, como GloboNews, BandNews TV e Record News.