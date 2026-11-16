Reprodução/SBT Diogo Nogueira e Patricia Abravanel

Uma brincadeira no Programa Silvio Santos com Diogo Nogueira, de 45 anos, e Patricia Abravanel, 49 anos, chamou a atenção do público durante a atração exibida pelo SBT no último domingo (15). Durante o quadro Jogo das 3 Pistas, o cantor aproveitou uma das dicas para passar uma cantada na apresentadora, que respondeu na mesma hora.

Tudo aconteceu quando Patricia deu uma das dicas do jogo, que trazia a palavra "petisco". Com raciocínio rápido, ele aproveitou para fazer uma brincadeira com a comandante do dominical. "É você?", disse o sambista.

Patrícia, ligeira, não deixou a provocação passar e soltou uma resposta daquelas: "Eu não sou o petisco, queridão. Eu sou a refeição inteira, eu sou o banquete, meu amor!", pontuou.





A reação da filha de Silvio Santos (1930-2024) deixou o cantor pensativo, mas Nogueira seguiu com a brincadeira e concordou com a apresentadora. "É isso", disse, mantendo o clima descontraído no programa.

Nas redes sociais, o público também comentou o momento exibido pelo SBT. "Depois da Simaria dando em cima do Breno Ferreira no Domingão, vem o Diogo Nogueira passando cantada na Patrícia Abravanel no PSS (Programa Silvio Santos)", escreveu um internauta. "Estou shippando a Patrícia Abravanel com o Diogo Nogueira. Eita que hoje o povo tá animado", comentou outro.

Recente viagem

Recentemente, Patrícia Abravanel chamou a atenção ao compartilhar fotos de uma viagem à Itália, em outubro. A apresentadora estava acompanhada dos três filhos, Pedro, Jane e Senor, e da mãe, Íris Abravanel. As imagens foram publicadas nos Stories do Instagram, mas dois detalhes despertaram a curiosidade dos seguidores: a ausência do marido, Fábio Faria, e a falta da aliança de casamento.

Reprodução/SBT Patricia Abravanel no Programa Silvio Santos

Patrícia Abravanel apareceu sorridente ao lado da família, passeando pelas ruas históricas do país europeu. A viagem ocorre em meio a uma suposta crise no casamento da filha de Silvio Santos com o ex-ministro das Comunicações. Boatos recentes apontam, inclusive, que o casal estaria morando em casas separadas. Apesar das especulações, não há confirmação oficial sobre o fim da união.

Reprodução/Instagram Patrícia Abravanel viaja sem o marido e posa sem aliança.

Esta não é a primeira vez que a apresentadora é flagrada sem aliança. No início de outubro, a famosa já havia surgido sem o acessório simbólico, dias depois de novas informações sobre a relação entre Fábio Faria e Daniel Vorcaro virem à tona.