Reprodução/TV Globo Simaria chora no Domingão

A cantora Simaria voltou a cantar após um afastamento de quatro anos para cuidar da saúde mental. A artista chorou bastante ao ser aclamada pela plateia do Domingão com Huck, no último domingo (15), e revelou detalhes da fase mais difícil de sua vida.

Luciano Huck destacou a superação de Simaria, que já chegou ao palco apresentando sua música. "Você teve coragem de parar, de voltar para casa, de cuidar de você, dos seus filhos, da sua cabeça e da sua saúde", disse o apresentador.

Logo depois, a plateia do programa começou a cantar "Simaria, eu te amo", levando a cantora às lágrimas. Diante da forte emoção, a atração precisou de alguns minutos para que todos pudessem se recompor.





"Queria que você falasse para a gente desses quatro anos, de quem é essa Simaria que volta aos palcos inteira, de pé e sorrindo", disse.

Simaria, então, contou ao público detalhes do que realmente enfrentou nos últimos anos e falou sobre o enorme desafio de superar esse período.

"De todas as fases que vivi, essa foi a mais difícil, porque entrei em uma depressão extremamente profunda. Precisei parar pelos meus filhos. Eu seria uma mãe sem consciência se largasse os meus pequenininhos por causa da fama, do sucesso. Então, decidi cuidar da minha saúde mental."

Separação da dupla

As irmãs Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla em agosto de 2022. Na ocasião, a crise começou com uma briga nos bastidores do Programa do Ratinho, do SBT, e ganhou ainda mais repercussão após uma entrevista em que Simaria desabafou sobre a relação com a irmã.

Reprodução/TV Globo Simaria chora na atração de Huck

Na época, circulavam rumores de que as duas não estavam bem e de que a convivência entre elas havia se tornado cada vez mais difícil.

O clima ficou ainda mais tenso após a entrevista de Simaria a Leo Dias, quando a cantora falou sobre os desentendimentos com Simone. "Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone. 'Cala a boca, não faz isso, fica quieta'. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem? Você quer que eu engula mais? Eu não tenho vergonha de falar aqui não", disse.