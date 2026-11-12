Divulgação Prédio da TV Record





A Record iniciou, na última quarta-feira (11), uma série de demissões que deve atingir cerca de 70 funcionários da emissora e da Record News até o fim de dezembro. Os primeiros desligamentos ocorreram na unidade de São Paulo e envolveram profissionais que ocupavam cargos de liderança e recebiam altos salários.

Segundo informações apuradas pela reportagem do iG, os cortes também devem chegar a outras praças da Record no país.

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Quase 30 anos de casa

Entre os profissionais demitidos está Eliana Freire, coordenadora de rede que trabalhava na emissora havia quase 30 anos.

Formada em Comunicação pela Universidade Metodista em 1990, a jornalista teve passagens pela TV Gazeta (1988 a 1990) e pelo SBT (1991 a 1992). Depois, morou em Londres, entre 1992 e 1996, e voltou ao Brasil para trabalhar na TV Manchete (1996 a 1997).

Eliana chegou à Record no fim de 1997 e ocupou diferentes cargos até assumir a coordenação de rede.





Em suas redes sociais, ela anunciou que está se aposentando. A jornalista agradeceu às pessoas que fizeram parte de sua trajetória e disse que pretende "curtir a vida com saúde e muitas aventuras".

A reportagem procurou a assessoria da Record para comentar as demissões, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria.