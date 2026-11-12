Fagner Vilela - iG Stephano Strand e Cat Dantas revelam bastidores e desafios de “Deixe-Me Viver”





O filme “Deixe-Me Viver” chegou aos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (12). Na véspera da estreia, o iG acompanhou a pré-estreia do longa no Rio de Janeiro e conversou com Stephano Strand e Cat Dantas, intérpretes de Miguel e Julia.

Para Stephano, o projeto marca sua estreia como ator. O jovem revelou que a oportunidade surgiu de forma inesperada, após um encontro entre sua mãe e Mônica Carvalho. “Ela falou que estava querendo fazer um filme e estava procurando um cara que não tinha muita experiência na tela, que tivesse uma reação mais crua, alguém que pudesse fazer o perfil de alguém de 16 anos. Sorte minha que eu tenho os dois”, brincou.

Para viver Miguel, Stephano contou que passou meses em preparação profissional e precisou mergulhar especialmente nos sentimentos que envolvem o personagem.

“Eu tinha que explorar muito o conceito do amor, a pureza, a inocência que vem com isso e a vontade de não esquecer desse sentimento. É algo muito comum, principalmente entre homens, a gente esconder os nossos sentimentos. O importante é realmente liberar tudo isso e sentir o que a gente sente. É muito importante”, Stephano Strand





O ator também falou sobre a experiência de se assistir em uma tela de cinema pela primeira vez: “Me vendo pela primeira vez foi assustador. Eu estava com meus amigos, minha família, meus irmãos, todos eles rindo comigo. É surreal, muito surreal.”

Com o desenrolar da sessão, porém, Stephano afirmou que conseguiu deixar de prestar atenção em si mesmo para enxergar Miguel na tela. “Comecei a esquecer que eu estava no filme e vi mais o Miguel do que o Stephano. Quase chorei. A primeira vez que vi o filme eu chorei”, revelou.

Fagner Vilela - iG Deixe-Me Viver





O jovem também esteve no Festival de Cannes com a produção e não escondeu a emoção ao relembrar a experiência internacional: “Aquilo foi surreal. É o meu primeiro filme, então fui incrivelmente sortudo de receber esse papel. O máximo que posso fazer é honrar aqueles que tentaram ser o Miguel, mas não foram. Eu aprecio cada segundo e estou muito, muito grato de estar na posição em que estou.”

Confiante nos próximos passos da carreira, Stephano garantiu que pretende seguir no audiovisual. “Esse é o primeiro de vários filmes que eu vou fazer, isso eu posso te prometer”, declarou.

Questionado pelo iG sobre a possibilidade de atuar em novelas, ele não descartou o desafio: “Eu nunca diria não para um papel interessante. Para mim, é mais filme, série e tal, mas não diria não para novela também. Qualquer trabalho é trabalho.”





Escalação inesperada

Cat Dantas, por sua vez, revelou que inicialmente nem imaginava que viveria Julia, uma das personagens centrais da história. A atriz conheceu Mônica Carvalho durante outro trabalho e, ao ouvir sobre o projeto, demonstrou interesse em fazer até mesmo uma pequena participação.

“Eu conheci a Mônica Carvalho e ela me contou sobre a história. Eu comecei a chorar na hora, falando que era lindo e que, se eu pudesse fazer parte, mesmo que fosse uma participação, eu ia amar”, contou.

Depois, porém, surgiu a oportunidade de testar para Julia, mesmo com outra atriz já escolhida para o papel: “A Mônica me ligou e falou: ‘Cara, a minha mãe te amou. Ela está com uma intuição sobre você e está falando que você tem que fazer um teste para a Julia. Mas a gente já selecionou a atriz, ela está escalada, a gente já falou com ela, mas eu vou te mandar o teste’.”

Cat fez o teste, mas não recebeu uma resposta imediata. A confirmação de que havia conquistado o papel veio de uma maneira inesperada. “Eu não fiquei sabendo de nada. Só apareceu na imprensa, no jornal, que eu ia fazer a Julia. Eu fiquei muito confusa, mas fiquei muito feliz. Tinha uma outra pessoa escalada, mas aconteceu o que tinha que acontecer e eu estou muito feliz”, disse.

Fagner Vilela - iG Deixe-Me Viver





“Ninguém está preparado”

A personagem vivida por Cat enfrenta um câncer, situação que exigiu uma construção emocional intensa da atriz. Para ela, parte do desafio estava justamente em imaginar algo para o qual, segundo suas palavras, ninguém consegue estar verdadeiramente preparado.

“Ninguém está realmente preparado para ter câncer. É como se chegasse em mim agora e falasse: ‘Você tem câncer’. Deus me livre, mas eu não estou preparada para aquilo. É como se fosse quase uma distopia, como se não fosse real. É aquele tipo de situação que você não acredita que está acontecendo com você”, refletiu.

Apesar da forte carga dramática do longa, Cat descreveu Julia como uma personagem que encontra espaço para a felicidade diante da situação que enfrenta. “A Julia é a personagem mais feliz do filme. Porque, quando você não tem mais nada a perder, você só é feliz”, afirmou.

A atriz também destacou a convivência com os colegas durante as gravações e a relação que criou com o elenco. “Foi maravilhoso. A Mônica e eu temos muita química de cena, muita sintonia. O Humberto Martins também, eu chamo ele de paizinho agora, na vida real. Ele é maravilhoso”, contou.

“Foi muito legal, a gente meio que criou uma família. Eu estou muito triste que hoje é o último dia de pré-estreia, porque eu queria mais”, completou.





Entenda a história de “Deixe-Me Viver”

Protagonizado por Mônica Carvalho, Cat Dantas e Humberto Martins, “Deixe-Me Viver” acompanha Andrea, uma mulher dedicada à carreira profissional que mantém uma relação distante com a filha Julia, de 14 anos.

A dinâmica entre mãe e filha muda completamente quando a adolescente descobre estar com um câncer em estágio terminal. Diante do diagnóstico, Julia decide abandonar o tratamento para aproveitar o tempo que ainda tem pela frente.

Sensibilizada com a escolha da filha, Andrea embarca com Julia em uma viagem para Trancoso, no sul da Bahia. Durante a jornada, as duas têm a oportunidade de reconstruir os laços afetivos, viver novas experiências e enxergar a vida sob outra perspectiva.

É nesse período que Julia também conhece Miguel, interpretado por Stephano Strand, e vive uma intensa história de amor. A produção ainda aborda a ortotanásia e discussões éticas, médicas e familiares relacionadas às escolhas diante da finitude.

O elenco conta ainda com Roberta Rodrigues, Daniela Albuquerque, Luciana Vendramini, Jeniffer Sett i, Oscar Magrini, Fernanda Arraes, Eduardo Silva e Laura Proença. O roteiro é assinado por Michele Muniz, Mônica Carvalho e Marcelo Corrêa.









