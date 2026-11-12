Fagner Vilela - iG Mônica Carvalho celebra talentos da nova geração em “Deixe-Me Viver”





A nova geração de atores de “Deixe-Me Viver” recebeu elogios de Mônica Carvalho durante a pré-estreia do longa, realizada no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (11). Protagonista, roteirista e uma das produtoras do filme, a atriz destacou o trabalho de Cat Dantas, Stephano Strand e Daniela Albuquerque, que integra o elenco em sua estreia nas telonas.

Em entrevista ao iG, Mônica não poupou elogios especialmente a Cat e Stephano, responsáveis por dar vida a Julia e Miguel, jovens que vivem uma importante história de amor ao longo da trama.

“Cat Dantas é uma jovem atriz que vocês vão ter a oportunidade de conhecer o talento dela. Ela levou esse personagem não só fisicamente comprometida, porque emagreceu 14 quilos, mas comprometida com uma maturidade cênica superfantástica. Ela me emocionava muito. A gente teve uma conexão muito grande”, declarou.

Sobre Stephano Strand, que estreia como ator no longa, Mônica contou que conheceu a mãe do jovem em sua igreja enquanto procurava um nome para interpretar Miguel. A intenção era encontrar alguém com formação e preparo para a atuação, mas que ainda preservasse a espontaneidade necessária para o personagem.

“O par dela, o Stephano Strand, é um ator, um menino que estuda cinema em Hollywood. Eu conheci a mãe dele na minha igreja, e ela sabia que eu estava procurando um ator. Eu queria um ator jovem, mas que estudasse teatro, porque eu queria a pureza ainda. Eu não queria a malícia das câmeras”, contou.

Fagner Vilela - iG Cat Dantas e Stephano Strand





Para Mônica, a formação dos artistas foi mais importante do que uma longa experiência profissional: “Eu queria que eles fossem jovens, mas que tivessem consciência desse trabalho de atuação. Então, o estudo era fundamental, mais do que a experiência em trabalho. E eu acho que foi um grande acerto do filme. O casalzinho é lindo. Acho que vocês vão se apaixonar pelo Miguel e pela Julia.”

Daniela Albuquerque também estreia no cinema

Mônica também falou sobre Daniela Albuquerque, que faz sua estreia nas telonas. “Eu já conhecia a Dani, tinha feito um programa com ela, e ela tinha me falado que já tinha estudado teatro e que tinha uma paixão muito grande pelo cinema. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça”, contou.

“Quando eu escrevi a Nina, eu falei: ‘Cara, é a cara da Dani, eu vou chamar ela’. A Dani tem uma beleza... Eu falo que ela tem uma beleza de contos de fada, da madrasta malvada”, completou.





Maternidade inspirou construção da personagem

Além de atuar, escrever e produzir o longa, Mônica Carvalho também encontrou na própria experiência como mãe uma referência importante para construir Andrea, sua personagem na história.

A atriz, que tem duas filhas, contou que passou a refletir sobre a maneira como divide o tempo entre a família e o trabalho enquanto desenvolvia o roteiro. “Eu me vi muitas vezes não prestando atenção nas minhas filhas, fingindo que estava dando atenção e escrevendo o roteiro. Eu falei: ‘Nossa, peraí, eu não estou olhando para as pessoas que eu realmente amo’.”

Segundo Mônica, a reflexão acabou se transformando em uma das principais mensagens de “Deixe-Me Viver”. “A mensagem do filme é justamente sobre o tempo. O tempo de qualidade ao lado das pessoas que a gente ama. É o olhar de verdade, é você estar consciente do presente”, afirmou.

A atriz explicou que a experiência da maternidade também a ajudou diretamente na construção emocional de Andrea: “A minha experiência como mãe realmente me ajudou na construção dessa personagem. Com certeza, quem é mãe faz tudo por amor. Só quem é mãe vai entender que uma mãe quer tirar a dor do filho, o sofrimento do filho. É amor de mãe. Quem é mãe sabe.”

Fagner Vilela - iG Deixe-Me Viver





Trancoso e a história de “Deixe-Me Viver”

A ideia do filme também nasceu da relação de Mônica com Trancoso, na Bahia. Apaixonada pela região, ela queria levar para as telas uma visão diferente do Nordeste e explorar a beleza do local dentro da narrativa.

“Primeiro, começou em Trancoso, que é um lugar lindo e maravilhoso. Eu queria muito retratar o Nordeste de uma forma diferenciada, mostrando realmente suas belezas, com muito orgulho do nosso Brasil. Eu sou apaixonada por aquelas falésias e via um filme ali. Eu falava: ‘Eu tenho que fazer alguma coisa aqui’.”

Em “Deixe-Me Viver”, Andrea é uma mulher dedicada ao trabalho que mantém uma relação distante com a filha, Julia. A dinâmica entre as duas muda quando a adolescente recebe um diagnóstico de câncer em estágio terminal e decide interromper o tratamento para aproveitar o tempo que lhe resta.

Mãe e filha embarcam, então, em uma jornada para Trancoso. Durante a viagem, elas tentam reconstruir a relação e criar novas memórias. “Ali elas têm uma reconexão familiar, conseguem criar uma memória, porque a mãe já não tinha memória. Ela trabalhava muito, pensando no futuro da filha, na faculdade, em trabalhar para que ela tivesse um futuro. E aí? E se esse futuro não chegar da maneira que você está esperando?”, refletiu Mônica.





“Deixe-Me Viver” chegou aos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (12).



