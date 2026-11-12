Reprodução/Instagram/@joaogomescantor/@tucaan2025 João Gomes e Tuca Andrada

A briga envolvendo João Gomes, de 24 anos, e Tuca Andrada, de 61, ganhou um novo desdobramento depois que o cantor de forró gravou um vídeo repudiando um comentário sobre seu visual de vaqueiro. Na publicação, o ator enviou uma resposta direta ao jovem músico.

"Oi, João Gomes, tudo bem? Nem ia te responder, mas, já que você gravou vídeo, eu fiz uma piada com você e me parece que você ficou ofendido. Eu disse que você se fantasiava de vaqueiro. Antes, quero te dizer que sou pernambucano. Sou de Recife, meu pai é de Limoeiro e minha mãe é de Vitória de Santo Antão. Conheço muito Pernambuco, conheço a realidade pernambucana, conheço a realidade nordestina, porque já viajei muito pelas regiões do Nordeste. Eu não sou ignorante", iniciou.

Em determinado momento da fala, o ator afirmou que João Gomes era cantor e que, por se vestir como vaqueiro, estaria usando uma fantasia. "Quando falei que você se fantasiava de vaqueiro, é porque eu acho que você é um cantor. Sempre soube que você era um cantor. Se você é um cantor e se veste como um vaqueiro, você está fantasiado de vaqueiro. Você não é vaqueiro. Não importa se seu avô, seu pai, seu bisavô foi vaqueiro, você não é, você é um cantor", pontuou.





Tuca ainda firmou que, embora veja João "fantasiado", vê um ponto possível na roupa do artista: "O que eu acho ótimo é que você leva a cultura nordestina para muitos lugares do Brasil e do mundo. Tomara que você faça muito sucesso pela Europa, pelos Estados Unidos e qualquer lugar que você vá. Não torço pelo fracasso de ninguém".

Reprodução/Instagram/@joaogomescantor Cantor João Gomes





Não xingou

Tuca Andrade ainda enfatizou que não criticou João Gomes devido à política e nem fez qualquer piada envolvendo a sua saúde mental.

Em momento algum eu falei do seu posicionamento político, porque não me interessa. Me interessa quem se posicionou politicamente, quem não se posicionou... Se seu posicionamento fosse de um lado ou pro outro, aí eu teria alguma coisa a dizer, mas, como não foi para nenhum, preferiu ficar mudo. Ok, é um direito que você tem Tuca Andrada





Entenda como iniciou a briga

A rusga começou após Tuca Andrada criticar a representação do Nordeste na novela Lá na Minha Terra, da TV Globo, que estreou na última segunda-feira (9).

Reprodução/Instagram/@joaogomes Cantor João Gomes

Numa publicação do X, o ator fez uma comparação das roupas de vaqueiro utilizadas por João Gomes com fantasias usadas em festas típicas de alemães em Santa Catarina.

Reprodução/TV Brasil Ator Tuca Andrada





A fala deixou João Gomes indignado, e o cantor rebateu o ator, defendendo sua origem nordestina. Ele explicou que as peças que costuma usar são vestimentas tradicionais dos vaqueiros, como gibão, perneira e guarda-peito.

O cantor de piseiro também relembrou seus antepassados e as várias gerações de vaqueiros de sua família. Ele contou que sempre promove uma festa para preservar essa cultura.

Gomes ainda ressaltou que seu envolvimento com Lá na Minha Terra se limita à participação na trilha sonora e que não teve participação na escolha do elenco.