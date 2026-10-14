Reprodução/Instagram/@ticostacruz Tico Santa Cruz fala sobre vício em açúcar

Tico Santa Cruz resolveu mudar a alimentação após notar que voltou a ganhar peso. O vocalista do Detonautas relatou na última terça-feira (13) que pretende cortar o consumo de doces e reduzir a ingestão de carboidratos à noite.

Aos 49 anos, o cantor mencionou a dificuldade para controlar o consumo de açúcar à noite e falou sobre o vício no alimento. "Sou viciado em açúcar e estou perdendo o controle por conta dos quadros de ansiedade!", disse.

Tico pontuou que atualmente pesa entre 83 kg e 84 kg e quer voltar à faixa dos 80 kg a 82 kg. De acordo com ele, a mudança não está relacionada apenas à estética, mas também ao impacto do peso sobre o corpo. "Estava comendo muito e comecei a sentir que meu peso começou a aumentar. Minha meta é manter entre 80 e 82 kg; nesse momento estou entre 83 e 84 kg. Pode não parecer, mas faz diferença para o joelho e para a coluna", disse.

Ele também esclareceu que está atravessando uma fase de treinos mais leves e, por isso, passou a adaptar sua alimentação à nova rotina.

"A partir de hoje, vou zerar novamente os doces na minha dieta e evitar uma alimentação com muito carboidrato à noite. Como estou na fase de treinos que não exigem volumes muito grandes, vou ajustar minha dieta", disse.

Tico fala sobre outros desafios

Tudo começou quando Tico resolveu falar sobre uma fase complicada de sua vida pessoal. Na quarta-feira (7), ele afirmou que passou três dias sem conseguir manter sua rotina de treinos e até sem energia para ler mensagens nas redes sociais.

"São questões internas minhas, que já faz algum tempo que me jogam dentro de lugares sombrios da minha mente e tentam me derrubar", disse. O vocalista do Detonautas também ressaltou a importância da atividade física em sua vida e contou que voltou a se exercitar, reunindo forças para correr 8 km.

Quem é Tico Santa Cruz?

Luis Guilherme Brunetta Fontenelle de Araújo, mais conhecido como Tico Santa Cruz, é um compositor e cantor brasileiro. O artista é conhecido por ser vocalista e fundador da Banda Detonautas Roque Clube, além de uma passagem rápida pelo Raimundos (2009-2010).

Além da sua vida artística, é conhecido por suas opiniões no campo na política, e também pela forte presença nas redes sociais.



