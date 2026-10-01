Reprodução/Internet Sindicatos denunciaram condições de trabalho nos bastidores da RedeTV!

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo e o Sindicato dos Radialistas de São Paulo denunciaram condições que classificam como degradantes nos bastidores da RedeTV!. A manifestação ocorreu após uma briga entre dois jornalistas na redação, na sexta-feira (18), que terminou em agressão física e sangue. A emissora decidiu demitir um dos profissionais envolvidos na discussão, motivada por divergências sobre ideologias políticas.

Sindicatos fazem denúncias sobre bastidores da RedeTV!

O site Notícias da TV teve acesso ao comunicado no qual as entidades afirmam que a temperatura nos corredores da"vem chegando a níveis próximos do inferno". Os sindicatos atribuem o ambiente à cobrança constante por audiência, à redução das equipes e a supostas ameaças da chefia. A situação seria "um barril de pólvora" e teria contribuído para o conflito entre os jornalistas.

No documento, os sindicatos afirmam que os bebedouros não recebem manutenção desde junho e que faltam papel higiênico ou papel toalha em alguns banheiros do canal. As entidades também dizem que comer no refeitório "é como brincar de roleta russa".

"Você nunca sabe quem será o próximo a contrair intoxicação alimentar. Tem gente que fica doente por semanas. Ratos e baratas já foram vistos frequentando o refeitório, com diferentes registros em vídeos e imagens feitos pelos próprios funcionários", dizem os sindicatos na carta sobre a estrutura da empresa.

Os atrasos de salários também aparecem entre as denúncias. Segundo as entidades, profissionais sem carteira assinada chegam a ficar mais de quatro meses sem receber, enquanto a dívida com tributos previdenciários e FGTS ultrapassaria R$ 30 milhões. Em afiliadas, uma redação teria ficado sem internet por falta de pagamento. Em outra, funcionários teriam se mobilizado para bancar a conta de luz. Alguns colaboradores também precisariam trabalhar em computadores pessoais.

"É imoral e vergonhoso permitir que uma empresa renove sua concessão sem que seja pressionada a pagar suas dívidas com trabalhadoras e trabalhadores e sem que seja impelida a tratá-los com a dignidade mínima assegurada pela Constituição Federal de 1988 (art. 1º, III; art. 6º; e o Caput do art. 170)", escreveram os sindicatos na carta contra a emissora paulista. Procurada pela publicação, a RedeTV! não retornou os contatos.