Reprodução Instagram Gusttavo Lima aparece em mensagens de Vorcaro sobre contrato milionário

O cantor Gusttavo Lima teve negociações com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para se tornar embaixador de um projeto de shows pelo Brasil patrocinado pela instituição financeira. Mensagens encontradas no celular do banqueiro, apreendido pela Polícia Federal, apontam que as tratativas envolveram cifras milionárias, além de uma possível participação do sertanejo no banco.

As informações foram divulgadas pela coluna Radar, da revista Veja, que teve acesso a mensagens e imagens extraídas do aparelho de Vorcaro. De acordo com a publicação, a proposta inicial previa um contrato de R$ 100 milhões, dos quais R$ 85 milhões seriam destinados ao custeio dos eventos e R$ 15 milhões ao cantor. Ao longo das negociações, porém, o valor teria sido reduzido para aproximadamente R$ 25 milhões.

Reunião com executivos do Banco Master

Fotos encontradas no celular do banqueiro também mostram Gusttavo Lima em uma reunião com executivos do Banco Master para tratar do projeto. O sertanejo aparecia entre os contatos frequentes de Vorcaro, que mantinha relações com empresários, políticos e personalidades do meio artístico.

As mensagens também indicam que Vorcaro e seus auxiliares conversavam sobre questões relacionadas às apostas on-line em um período no qual Gusttavo Lima chegou a ser alvo de investigações envolvendo esse mercado. Os registros revelam que o banqueiro acompanhava assuntos relacionados ao cantor, embora a existência das conversas não comprove, por si só, qualquer irregularidade por parte do artista.

Reprodução Instagram Gusttavo Lima





Assessoria nega assinatura de contrato e repasses

Procurada para comentar as negociações, a assessoria de Gusttavo Lima afirmou que o contrato mencionado nas mensagens não chegou a ser assinado pelo cantor. A equipe também negou que o sertanejo tenha recebido dinheiro do Banco Master.

Em contato com a imprensa, a assessoria do cantor Gusttavo Lima informou que o negócio do cantor com o Banco Master, ainda que conste no celular de Vorcaro como fechado, não foi assinado, de fato, pelo sertanejo. Não houve, segundo a assessoria, repasse do Master ao músico.





