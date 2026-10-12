Reprodução Instagram Juliana Silveira curte férias na Grécia de biquíni e faz declaração à ilha





A atriz Juliana Silveira, de 46 anos, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar registros de suas férias na ilha de Paros, na Grécia. De biquíni, a artista posou diante do mar de águas cristalinas e aproveitou o cenário paradisíaco para renovar o bronzeado. Na legenda da publicação, ela se declarou ao destino europeu e revelou o desejo de voltar ao local.

“Paros é mágica! Difícil colocar em palavras o que vivi nesses dias. Que lugar, que mar, que energia boa! Uma das ilhas mais lindas e especiais que já conheci. E uma certeza: vou voltar!”, escreveu Juliana.

Nos comentários, a atriz recebeu uma série de elogios pela beleza e pelos registros da viagem . “Maravilhosa”, comentou uma seguidora. “Musa”, escreveu outra . “Perfeição existe e se chama Juliana Silveira. Olha esse mar, água cristalina”, destacou uma terceira. Uma internauta também relembrou um dos trabalhos mais marcantes da artista: “Sempre linda... eterna Floribella”.





Carreira de Juliana Silveira

Juliana Silveira ganhou projeção nacional ao interpretar a protagonista Júlia na temporada de "Malhação" exibida em 2002, na TV Globo. Dois anos depois, a atriz conquistou ainda mais popularidade ao viver Maria Flor, a protagonista da novela "Floribella", exibida pela Band entre 2005 e 2006.

Inspirada na produção argentina "Floricienta", a trama acompanhava a história de Maria Flor, uma jovem sonhadora que trabalhava como babá na mansão da família Fritzenwalden e se apaixonava por Frederico, interpretado por Roger Gobeth. Com uma combinação de romance, humor e música, a novela se tornou um dos grandes sucessos infantojuvenis da emissora e marcou uma geração de telespectadores.

Além de conquistar o público com a história, "Floribella" ganhou destaque pelas canções interpretadas por Juliana e pelo elenco, pelos figurinos coloridos e pela repercussão entre crianças e adolescentes. A produção também impulsionou a carreira musical da atriz, que participou de shows e lançou álbuns relacionados à novela. Mesmo anos após o fim da trama, a personagem continua entre os trabalhos mais lembrados de Juliana Silveira, que segue sendo associada à protagonista que marcou sua trajetória na televisão.



