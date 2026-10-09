Reprodução/TV Globo Vanderson Nascimento lamenta morte de amigo

Vanderson Nascimento, jornalista do Bahia Meio Dia, da afiliada da TV Globo, lamentou a morte do amigo Nestor, que fazia parte de sua equipe de reportagem, e falou sobre a importância do colega em sua carreira no jornalismo. A causa da morte não foi revelada.

Segundo Vanderson, no início de sua carreira, Nestor era motorista do carro de reportagem. O jornalista agradeceu por todo o apoio recebido do colega e destacou que, naquela época, o amigo de emissora foi um grande conselheiro.

"Nestor foi meu primeiro parceiro em uma equipe de reportagem! Eu era um menino sonhador, com tanta vontade… e ele era o motorista do carro de reportagem. 2004, na rádio Tropical Sat, a verdinha da Tropical. Que sorte Deus ter colocado ele no meu caminho. Era minha primeira experiência profissional na área, era repórter estagiário", iniciou.

Vanderson disse que nunca teve qualquer desentendimento com Nestor e que o colega foi seu grande incentivador.

"E Nestor foi meu guia, meu amigo, conselheiro e grande incentivador. Foram anos de convivência, sem jamais termos sequer discutido! Apaixonado pela vida, pai coruja e marido cuidadoso… Minha família toda amava Nestor. Anos torcendo e vibrando por mim."

O jornalista também destacou que Nestor contribuiu para sua formação profissional e pessoal e estava sempre disposto a fazer o melhor.

Reprodução/Instagram/@vandersonnascimento_ Apresentador lamenta falecimento de Nestor





“Que notícia triste recebo agora... Deixo aqui minha homenagem ao cara que ajudou a me formar como profissional e pessoa, que estava sempre pronto para fazer o melhor. Ao longo da vida, foi tendo que lidar com notícias árduas, mas jamais perdeu a ternura e a vontade de sorrir. Uma quinta-feira triste para mim. Meu abraço para a família toda… Siga em paz, meu amigo. Você deixa muita saudade por aqui!”, disse.

Quem é Vanderson Nascimento?

Natural de Salvador, Vanderson Nascimento é considerado um dos apresentadores mais queridos da TV baian a. Mestre em Comunicação, ele comanda o Bahia Meio Dia, da afiliada da Globo.

É formado em Jornalismo pelas Faculdades Jorge Amado e possui mestrado em Comunicação e Jornalismo pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Em 2016, tornou-se um dos principais apresentadores da emissora.



