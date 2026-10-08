Uma transmissão ao vivo da TV Tem, afiliada da Globo em Sorocaba, no interior de São Paulo, foi interrompida por uma situação bastante inesperada nesta quarta-feira (07). Durante uma reportagem sobre o Outubro Rosa, um homem que passava pela rua se aproximou do repórter e disparou xingamentos contra Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República.
O episódio aconteceu enquanto o repórter conversava com uma entrevistada sobre um ônibus rosa que circularia pela cidade para promover ações de conscientização sobre o câncer de mama.
No entanto, sem qualquer relação com a pauta, o homem que passava pelo local, falou em direção à câmera e citou o candidato sem pensar duas vezes.
Visualmente irritado, o homem nem chegou a se aproximar do microfone do repórter, mas gritou alto o suficiente para que sua manifestação fosse captada pela transmissão.
“E aí, rapaziada, fala para o Flávio Bolsonaro ir pro inferno. Aquele p@* no c”, disparou. Como é de se imaginar, a situação pegou a equipe completamente de surpresa.
Assim que percebeu o que estava acontecendo, o jornalista retirou o microfone da entrevistada e tentou retomar o assunto anterior para a entrada ao vivo.
“Olha, a gente tá aqui agora trazendo as informações...”, declarou o repórter, enquanto o cinegrafista mudou o enquadramento e retirou o profissional da imagem.
Poucos segundos depois, a transmissão foi encerrada sem que a equipe entrasse na discussão política provocada pelo homem.
Até o momento da interrupção, a reportagem tratava exclusivamente de uma ação relacionada ao Outubro Rosa.
Sendo assim, a entrada ao vivo não tinha relação com a campanha eleitoral ou com o segundo turno, que acontece no dia 25 de outubro. O assunto político foi introduzido de forma abrupta pelo homem que passava pelo local.
Viralizou nas redes sociais
Após a interrupção, o vídeo ganhou repercussão nas redes sociais. Entre os comentários publicados, alguns internautas fizeram piada com a situação e celebraram a aparição inesperada do homem durante a transmissão.
“Quero me casar com esse homem”, afirmou um interneuta. “Sorocaba ainda respira”, escreveu outra.
O episódio aconteceu durante a campanha para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026, que será disputado por Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Por fim, a equipe da TV Tem não comentou o conteúdo político da fala e apenas interrompeu a transmissão após perceber a confusão que poderia se tornar.