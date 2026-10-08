Reprodução/X Homem invade transmissão da TV Globo

Uma transmissão ao vivo da TV Tem, afiliada da Globo em Sorocaba, no interior de São Paulo, foi interrompida por uma situação bastante inesperada nesta quarta-feira (07). Durante uma reportagem sobre o Outubro Rosa, um homem que passava pela rua se aproximou do repórter e disparou xingamentos contra Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República.

O episódio aconteceu enquanto o repórter conversava com uma entrevistada sobre um ônibus rosa que circularia pela cidade para promover ações de conscientização sobre o câncer de mama.

No entanto, sem qualquer relação com a pauta, o homem que passava pelo local, falou em direção à câmera e citou o candidato sem pensar duas vezes.

Visualmente irritado, o homem nem chegou a se aproximar do microfone do repórter, mas gritou alto o suficiente para que sua manifestação fosse captada pela transmissão.

“E aí, rapaziada, fala para o Flávio Bolsonaro ir pro inferno. Aquele p@* no c”, disparou. Como é de se imaginar, a situação pegou a equipe completamente de surpresa.

Assim que percebeu o que estava acontecendo, o jornalista retirou o microfone da entrevistada e tentou retomar o assunto anterior para a entrada ao vivo.

“Olha, a gente tá aqui agora trazendo as informações...”, declarou o repórter, enquanto o cinegrafista mudou o enquadramento e retirou o profissional da imagem.

Reprodução/X Homem invade transmissão da TV Globo

Poucos segundos depois, a transmissão foi encerrada sem que a equipe entrasse na discussão política provocada pelo homem.

Até o momento da interrupção, a reportagem tratava exclusivamente de uma ação relacionada ao Outubro Rosa.

Sendo assim, a entrada ao vivo não tinha relação com a campanha eleitoral ou com o segundo turno, que acontece no dia 25 de outubro. O assunto político foi introduzido de forma abrupta pelo homem que passava pelo local.

Minha cidade Sorocaba tá como “e aí rapaziada fala pro Flávio Bolsonaro ir pro inferno aquele pau no cú” kkkkkk HITOU https://t.co/UMKe7bcBwC — 𝘿𝙞𝙡𝙢𝙖 𝘿𝙚𝙗𝙤𝙘𝙝𝙖𝙙𝙖 1️⃣3️⃣🇧🇷 (@_dilmadebochada) October 7, 2026

Viralizou nas redes sociais

Após a interrupção, o vídeo ganhou repercussão nas redes sociais. Entre os comentários publicados, alguns internautas fizeram piada com a situação e celebraram a aparição inesperada do homem durante a transmissão.

“Quero me casar com esse homem”, afirmou um interneuta. “Sorocaba ainda respira”, escreveu outra.

O episódio aconteceu durante a campanha para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026, que será disputado por Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Por fim, a equipe da TV Tem não comentou o conteúdo político da fala e apenas interrompeu a transmissão após perceber a confusão que poderia se tornar.



