Reprodução/TV Globo César Tralli e Renata





A Globo já havia discutido essa possibilidade no passado, mas agora o entendimento volta a ganhar força entre executivos: não existe mais a intenção de manter uma cadeira vitalícia na bancada do Jornal Nacional.

A emissora trabalha com a perspectiva de que a titularidade possa ser renovada ou substituída a cada cinco anos, sem transformar esse período em uma regra obrigatória.

A ideia é preservar a liberdade de avaliar o desempenho de cada âncora e promover mudanças quando o profissional deixar de corresponder às exigências editoriais do principal telejornal do país. Na prática, a mudança significa que César Tralli não tem uma permanência garantida na bancada até quando quiser, como aconteceu durante anos com outros nomes que se consolidaram na apresentação do noticiário.

A Globo passa a considerar um modelo no qual a cadeira pode ser mantida, renovada ou entregue a outro jornalista conforme a avaliação interna. O período de cinco anos funcionaria como uma referência para essa análise, e não como uma garantia de permanência.