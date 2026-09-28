Reprodução/Internet Alessandra Poggi renova com a Globo e prepara novela das seis ambientada nos anos 1970

Alessandra Poggi renovou seu contrato com a Globo por um período longo e já entregou à emissora a sinopse de sua próxima novela das seis. Depois do sucesso de Garota do Momento (2024), indicada ao Emmy Internacional, a autora prepara uma história ambientada nos anos 1970, com previsão de estreia no primeiro semestre de 2028. Antes do novo projeto, a faixa receberá trabalhos de Mario Teixeira, Carla Faour e Julia Spadaccini, já encaminhados pela emissora. A informação é do O Globo.

Globo prepara novelas antes de novo projeto

A Globo decidiu manter a parceria com a novelista após o desempenho de seu trabalho mais recente. Embora a nova sinopse já esteja entregue, o projeto ainda aguardará outros títulos planejados para o horário antes de entrar em produção. A principal informação conhecida sobre a história é seu período: os anos 1970. Natalia Grimberg, que trabalhou com Poggi em Garota do Momento, aparece como provável diretora artística, mas os detalhes dessa parceria permanecem em definição.

Antes do retorno da autora, a Globo lançará Lá na Minha Terra, de Mario Teixeira, em novembro. Allan Fiterman responderá pela direção artística. O novelista retomará o universo sertanejo depois de Mar do Sertão (2022) e No Rancho Fundo (2024), mas levará parte da história para São Paulo. A produção ocupará a faixa após A Nobreza do Amor e acompanhará uma personagem que deixa o sertão para procurar o marido desaparecido na capital paulista.

A protagonista encontrará o homem em uma situação completamente diferente daquela que conhecia. Depois de viajar para São Paulo em busca de respostas, ela descobrirá que o marido enriqueceu, adotou uma nova vida e se casou novamente. O reencontro dará início ao conflito central porque ele tentará apagar a antiga companheira de seu caminho. A história permitirá que Mario Teixeira conecte o ambiente sertanejo presente em seus trabalhos anteriores ao cenário urbano da capital paulista.

Depois de Lá na Minha Terra, a Globo prevê para junho de 2027 a estreia de Dias de Glória, escrita por Carla Faour e Julia Spadaccini. Patricia Pedrosa ficará responsável pela direção artística. Ambientada nos anos 1940, a novela acompanhará uma jovem de 18 anos que se envolve com o herdeiro de uma tradicional família mineira. O romance enfrentará resistência quando a protagonista decidir perseguir o objetivo de se tornar jogadora de futebol.