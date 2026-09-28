Alessandra Poggi renovou seu contrato com a Globo por um período longo e já entregou à emissora a sinopse de sua próxima novela das seis. Depois do sucesso de Garota do Momento (2024), indicada ao Emmy Internacional, a autora prepara uma história ambientada nos anos 1970, com previsão de estreia no primeiro semestre de 2028. Antes do novo projeto, a faixa receberá trabalhos de Mario Teixeira, Carla Faour e Julia Spadaccini, já encaminhados pela emissora. A informação é do O Globo.A Globo decidiu manter a parceria com a novelista após o desempenho de seu trabalho mais recente. Embora a nova sinopse já esteja entregue, o projeto ainda aguardará outros títulos planejados para o horário antes de entrar em produção. A principal informação conhecida sobre a história é seu período: os anos 1970. Natalia Grimberg, que trabalhou com Poggi em Garota do Momento, aparece como provável diretora artística, mas os detalhes dessa parceria permanecem em definição.
Globo prepara novelas antes de novo projeto
Antes do retorno da autora, a Globo lançará Lá na Minha Terra, de Mario Teixeira, em novembro. Allan Fiterman responderá pela direção artística. O novelista retomará o universo sertanejo depois de Mar do Sertão (2022) e No Rancho Fundo (2024), mas levará parte da história para São Paulo. A produção ocupará a faixa após A Nobreza do Amor e acompanhará uma personagem que deixa o sertão para procurar o marido desaparecido na capital paulista.A protagonista encontrará o homem em uma situação completamente diferente daquela que conhecia. Depois de viajar para São Paulo em busca de respostas, ela descobrirá que o marido enriqueceu, adotou uma nova vida e se casou novamente. O reencontro dará início ao conflito central porque ele tentará apagar a antiga companheira de seu caminho. A história permitirá que Mario Teixeira conecte o ambiente sertanejo presente em seus trabalhos anteriores ao cenário urbano da capital paulista.Depois de Lá na Minha Terra, a Globo prevê para junho de 2027 a estreia de Dias de Glória, escrita por Carla Faour e Julia Spadaccini. Patricia Pedrosa ficará responsável pela direção artística. Ambientada nos anos 1940, a novela acompanhará uma jovem de 18 anos que se envolve com o herdeiro de uma tradicional família mineira. O romance enfrentará resistência quando a protagonista decidir perseguir o objetivo de se tornar jogadora de futebol.