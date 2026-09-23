Reprodução/TV Globo Adriana Esteves em Avenida Brasil

Adriana Esteves e Murilo Benício falaram pela primeira vez sobre o retorno para Avenida Brasil. Os artistas voltarão a viver Carminha e Tufão em uma sequência do folhetim de 2012, prevista para estrear em 2027 na TV Globo. Eles contaram que sentiram até medo e pânico com a volta da trama.

Em bate-papo com o Conversa com Bial, na última terça-feira (22), Adriana contou que sua ideia inicial foi recusar o convite. Ela frisou que estava com medo de não corresponder às expectativas em relação à trama original.

"Eu falei: 'Ah, não'. Fiquei com medo de não corresponder às expectativas do público e às nossas, da gente que fez. Eu tive medo, mas já transformei", disse.

No entanto, ela reforçou que, com o tempo, conseguiu mudar a forma como via a história: "Agora não é medo, é pânico. Porque agora vamos fazer. Agora é coragem de se jogar", disse a famosa.





Pedro Bial questionou a atriz como ela via Carminha 15 anos depois. A atriz respondeu com sinceridade:"Não estou conseguindo imaginar. Na sinceridade, não estou. Mais uma vez eu vou acreditar no texto do João [Emanuel Carneiro]. Vou acreditar nessa equipe maravilhosa que fez a novela antes e que felizmente estará nessa também, no elenco deslumbrante que é um presente para mim estar novamente com eles. Então, é me jogar. Literalmente com a cara e com a coragem. Com a cara de 14 anos depois, porque tem questões assim", cravou.

Receio de Murilo Benício

O ator pontuou também que teve medo de voltar ao projeto. Ainda disse que um bate-papo com Adriana Esteves foi decisivo para que ele considerasse protagonizar novamente o folhetim das 21h.

Reprodução/TV Globo Murilo Benício no Conversa com Bial

"Quando conversei com a Adriana no começo, 'Avenida Brasil' ocupa um espaço tão grande e tão carinhoso na cabeça das pessoas, que, se a gente voltar e não vingar, parece que estaremos manchando um pouco o que a gente fez. Então, esse era o nosso medo, de a gente apresentar ao público uma coisa tão boa quanto a gente tinha feito", disse.

O que se sabe sobre a novela?

A nova trama promete começar com uma reviravolta enorme: a morte de Monalisa (Heloisa Périssé). Ciente do novo destino do ex-jogador Tufão (Murilo Benício), Carminha decide que é hora de abandonar a vida pacata que levava. Após passar anos cuidando de crianças abandonadas no lixão, ela retorna à mansão do Divino para tentar se reaproximar do ex-marido e da filha, Ágata.

O grande mistério que guiará a primeira fase da novela será a real intenção da vilã: Carminha buscará ser uma pessoa melhor ou estará arquitetando uma nova vingança? Além disso, os fãs do casal central original podem comemorar, mas com moderação.

Nina, vivida por Débora Falabella, e Jorginho, interpretado por Cauã Reymond, estão confirmados na história.

Além de Nina, a filha de Carminha e Tufão terá uma importância muito maior nesta segunda fase. Karol Lannes, que viveu a personagem na infância, estará na segunda fase da história global, que promete agitar o horário nobre da emissora.