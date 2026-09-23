Reprodução/Internet Narjara Turetta anunciou um box de livros pelo próprio WhatsApp

Narjara Turetta voltou a enfrentar dificuldades financeiras e passou a anunciar objetos pessoais pelo WhatsApp para conseguir pagar suas contas. A ex-atriz da Globo publicou no status do aplicativo a venda de um box de livros ainda fechado e afirmou que aceita ofertas pelo produto. A situação acontece antes do lançamento de A Reinvenção, sua autobiografia, marcado para o próximo dia 2 no Rio de Janeiro, após mais de cinco décadas de carreira.

No anúncio publicado no aplicativo,explicou diretamente o motivo da venda. A artista deixou claro que não se tratava apenas de liberar espaço ou negociar um item sem uso, mas de obter dinheiro para despesas cotidianas. "Estou vendendo esse box, fechado. Por necessidade mesmo, tá? Pagar contas! Aceito ofertas", escreveu ela no anúncio. A iniciativa retoma outros momentos em que a atriz precisou buscar alternativas para lidar com dificuldades financeiras.

Em junho de 2025,também recorreu às redes sociais para tentar arrecadar dinheiro. Na ocasião, a atriz promoveu uma rifa com a meta de conseguir R$ 4 mil. O valor seria usado no tratamento de seu gato, que havia passado por uma cirurgia. A ação foi mais um episódio público relacionado às dificuldades financeiras enfrentadas pela artista, que já relatou outros períodos nos quais precisou encontrar novas fontes de renda longe dos trabalhos regulares na televisão.

No início dos anos 2000, durante uma fase com poucas oportunidades profissionais, a atriz chegou a vender água de coco. A atriz já falou publicamente sobre esse período e sobre a necessidade de buscar outras formas de sustento. A atividade ocorreu depois de anos de trabalho na televisão e tornou-se um dos episódios lembrados quando a artista aborda as mudanças profissionais e financeiras vividas ao longo de sua carreira.

Novelas marcaram carreira na Globo

Entre os trabalhos realizados por Narjara na Globo estão Páginas da Vida (2006), Salve Jorge (2012) e O Outro Lado do Paraíso (2017). Sua participação mais recente na televisão ocorreu em Família É Tudo (2024), quando apareceu durante três capítulos da novela. Desde então, a artista não assumiu outro papel recorrente em produções televisivas, mas manteve sua atuação profissional por meio do teatro, das redes sociais e dos trabalhos publicitários realizados para complementar seus rendimentos.