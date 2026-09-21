Reprodução/TV Brasil Boninho fala sobre Casa dos Artistas

O diretor de TV, Boninho, de 64 anos, falou sobre como a Globo comprou o formato do Big Brother e o aplicou no Brasil. Durante o Sem Censura, da TV Brasil, ele disse que Silvio Santos não quis comprar a atração, mas leu a "bíblia" do reality para criar sua versão em Casa dos Artistas.

Com seu pai ao lado, Boni, 91, o famoso comentou sobre como lida com a televisão brasileira hoje e sobre seu comando à frente de reality shows de sucesso, como No Limite e, depois, o BBB, tornando-se seu maior sucesso.









O que Silvio Santos fez?

"O Silvio comprou o 'Big Brother'. Ele recebeu a 'bíblia' do programa, que é o manual de como fazer. Mandou a equipe dele para a Holanda. O John de Mol estava lá ao lado dos advogados dele. Fizeram um banquete para a assinatura dos documentos", disse o diretor em entrevista a atração de Cissa Guimarães, na última sexta-feira (18).

Mesmo com tudo firmado com o dono do formato holandês, Silvio teria ligado para sua equipe pedindo que não assinassem a compra do produto.

Reprodução/Internet Silvio Santos na apresentação da Casa dos Artistas

"O Silvio liga para a equipe dele lá na Holanda e pergunta: 'Já assinaram o contrato? Então, volta que eu já li, eu vou fazer e não vou pagar porcaria nenhuma. Foi quando ele fez a 'Casa dos Artistas'. E ele fez o programa do lado do lugar em que ele foi sequestrado e não contou para ninguém. Estreou em um domingo doido, do nada", pontuou.

Aplicação no Brasil

Boninho afirmou que a Endemol tinha como objetivo vender o programa apenas para a segunda maior emissora do país, que, na época, era o SBT. A atração, por ser marcante, iria levantar a audiência da estação. Depois, ele explicou como Marluce Dias, sua tia e diretora na época, conseguiu convencer os produtores do Big Brother Brasil a adquirirem o formato.

Reprodução/TV Record Diretor Boninho

"No começo, eu não queria fazer isso, porque é um negócio horrível, essa casinha fechada. Aí eu, naquela coisinha de moleque, falei: 'Só faço se o John De Mol mandar eu fazer; se não, não faço, não vou ler a bíblia'. Titia convenceu o De Mol e ele falou: 'Faz o que você quiser fazer, tá tudo certo'. E foi o que a gente fez", pontuou.