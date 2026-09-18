Reprodução/Internet Tia Milena anunciou que apresentará o retorno da TV Globinho

Tia Milena, nome pelo qual Milena Moreira ficou conhecida, anunciou que será uma das apresentadoras da volta da TV Globinho. A influenciadora comemorou a oportunidade ao publicar no X uma foto antiga da época em que trabalhava como animadora de festas infantis. O programa retornará à Globo depois de 11 anos fora do ar, com uma edição especial e única marcada para a manhã de 10 de outubro, dentro do Criança Esperança 2026.

Ao compartilhar o registro,relacionou o novo trabalho à própria infância, período em que acompanhava a atração pela televisão. "Essa menina jamais imaginaria que faria parte de um projeto tão lindo que via quando criança na TV", escreveu. A publicação resgatou uma fase anterior de sua atividade profissional com o público infantil e serviu para celebrar sua participação na edição especial preparada pela emissora para outubro, próxima ao Dia das Crianças.

Tia Milena participará de edição única da TV Globinho

Na sequência, a influenciadora agradeceu aos profissionais envolvidos no projeto e confirmou o nome da atração. "Deixo aqui meus sinceros agradecimentos. Vocês são incríveis. Vem aí... TV Globinho. Sempre foi Deus." O retorno ocorrerá dois dias antes do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. Apesar da retomada, a Globo planeja apenas uma exibição do programa, sem indicação de que a atração retornará de maneira permanente à programação diária.

A TV Globinho deixou definitivamente a grade diária da Globo em 2015, depois de passar por diferentes fases e mudanças de horário. Agora, a atração infantil retornará à televisão como parte de uma programação especial ligada ao Criança Esperança. A emissora confirmou que a edição irá ao ar na manhã de 10 de outubro e terá caráter pontual. O projeto integra uma maratona que usará lembranças da infância como elemento central da programação.

Segundo a Globo, as ações comemorativas começarão em 10 de outubro e continuarão até a noite do dia 12, quando será realizado o Show da Esperança. “A nostalgia será o fio condutor da programação do Criança Esperança 2026. Ao longo da Maratona da Esperança, o público será convidado a revisitar brincadeiras, personagens e lembranças marcantes da infância”, informou a emissora.

O retorno do infantil ocorre 11 anos depois de sua saída da grade diária. A Globo escolheu a atração como uma das referências televisivas usadas na proposta nostálgica do Criança Esperança 2026. “Como parte dessa celebração, o especial resgata uma das memórias afetivas mais queridas da televisão brasileira: a TV Globinho", disse.

"O programa infantil ganhará uma edição especial de exibição única no dia 10 de outubro, integrando a programação comemorativa que estreia dia 10 de outubro na TV Globo e segue até a noite de 12 de outubro, quando será realizado o Show da Esperança”, declarou.