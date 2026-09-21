Reprodução/TV Globo Poliana Abritta comanda o Fantástico

O Fantástico vive o pior momento de sua história. A revista eletrônica da TV Globo, que antes dominava a audiência no horário nobre, vem perdendo espaço sistematicamente para o streaming e, muitas vezes, é ameaçada pelo SBT no horário.

De 2020 para cá, o produto da Globo acumula uma série de tropeços, variando de uma linha mais policial a um tom mais voltado ao entretenimento, como tem ocorrido nos últimos tempos. A consequência disso é a fuga dos telespectadores.

Dados de audiência revelam que a atração, comandada por Poliana Abritta e Maju Coutinho, caminha para registrar o pior índice de todos os tempos, com apenas 15,9 pontos na Grande São Paulo em 2026, até a metade do mês de setembro.





Do outro lado, Patrícia Abravanel tem chegado a incomodar quando apresenta o Show do Milhão, liderando os índices em alguns momentos. A situação se complica ainda mais no quesito repercussão: entrevistas exclusivas do Domingo Espetacular, com Roberto Cabrini, como a realizada com o ator Rafael Cardoso, têm gerado mais curiosidade do que as pautas do programa da Globo.

Último domingo

Reprodução/TV Globo Maju Coutinho e Poliana Abritta comandam o programa





De acordo com dados obtidos por nossa reportagem, a atração comandada por Poliana Abritta e Maju Coutinho pontuou 15,1. Índice bastante razoável para as noites de domingo.

A situação é tão caótica para o canal carioca que, às 23h20, o programa registrava apenas 9,7 pontos de média. No mesmo horário, o SBT, com Patrícia Abravanel, marcava 6,0, enquanto a soma do streaming liderava com 13,4.

O dado reflete o público brasileiro migrando, a cada domingo, do jornalístico da TV Globo para outros conteúdos.

Momentos de crise

Não é a primeira vez que a revista eletrônica capenga no Ibope. Segundo dados consultados pela reportagem, em 13 de agosto, o Fantástico registrou apenas 13,6 pontos, um dos piores índices de sua história, perdendo mais uma vez para a soma dos streamings.