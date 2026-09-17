Reprodução/Internet Globo renovou o Em Família para a programação dominical de 2027

A Globo renovou o Em Família, programa de Eliana Michaelichen nas tardes de domingo, para 2027. Conformada com a audiência e o faturamento alcançados pela atração em 2026, a emissora decidiu manter o formato no próximo ano. A produção deve permanecer na mesma faixa, por volta das 14h, enquanto a direção já trabalha na preparação de novidades para a nova temporada.

Em Família terá novidades na Globo em 2027

O programa registra média de nove pontos na Grande São Paulo desde a estreia. Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 mil telespectadores na capital paulista, principal mercado de televisão do país. Asonha em elevar esses números e aumentar a distância para o Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli no SBT. A informação é da Folha de S.Paulo.

Antes da Copa do Mundo, durante o primeiro semestre, Eliana não perdeu para Portiolli em nenhum momento. A situação mudou parcialmente a partir de julho, quando o apresentador do SBT chegou a superar a concorrente por alguns minutos em determinados domingos. Mesmo nesses casos, porém, o Em Família preservou a vantagem na média completa dos confrontos entre as duas atrações dominicais.

Nas últimas semanas, o Em Família passou a apostar mais em brincadeiras de palco e entrevistas com famosos. A competição musical entre famílias também deve retornar ainda em 2026. Outra novidade é o Invertida Mente, quadro baseado em um formato holandês ainda inédito no Brasil, no qual duas equipes formadas por famílias famosas disputam provas dentro de um estúdio virado de cabeça para baixo.

Formato do Em Família

Eliana chegou àem 2024, depois de trabalhar por 15 anos no SBT. Além de comandar o Em Família nas tardes de domingo, a apresentadora permanece à frente do Saia Justa, exibido pelo GNT nas noites de quarta-feira. Com a renovação de seu programa dominical, a comunicadora seguirá no horário em 2027, conforme o planejamento definido pela emissora.

Misturando entretenimento e música, Eliana comanda uma atração nas tardes de domingo, em que recebe convidados e seus familiares, além de famílias musicais para competições ao vivo. No palco, a apresentadora da Globo é acompanhada pelo humorista Estevam Nabote, que é o responsável pelo alívio cômico da atração. O diretor da atração é Geninho Simonetti.