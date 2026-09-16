Reprodução/Globoplay Faustão no Conversa com Bial

Fausto Silva, 76 anos, voltou à TV Globo depois de cinco anos longe da emissora e dos fãs do Domingão do Faustão . O apresentador, que deixou os programas de televisão em 2023 para cuidar da saúde, foi o convidado especial do Conversa com Bial, que foi ao ar na noite desta terça-feira (15).

Durante o programa, o veterano relembrou sua trajetória nas telinhas e comentou sobre o agravamento de sua saúde ao longo dos anos. O comunicador explicou que percebeu que sua saúde estava prejudicada durante uma viagem com a esposa e o filho caçula para Las Vegas, nos EUA.

"A Luciana é atleta. O Rodrigo também. Ele saiu que nem um foguete, enquanto eu levava três dias para andar por aqueles hotéis. Foi aí que percebi como eu estava", disse.

Ao ser questionado sobre o fato de ter sentido falta do trabalho e de interagir com o público, ele afirmou que precisou aprender a ser uma pessoa paciente. Ele contou que os problemas de saúde o ensinaram a ter resiliência.

Eu, que não tinha paciência para nada, fui doutrinado, ou melhor, adestrado para ter paciência e resiliência. Foram quatro transplantes. Faustão, apresentador e jornalista.

O apresentador também contou que decidiu confiar nos médicos e evitar dar palpites sobre o tratamento. De acordo com ele, isso foi crucial, tendo em vista a gravidade de seu quadro na época.

“Graças a Deus, confiei nos médicos certos e também na minha mulher, que me fez mudar bastante ao longo da vida. Não é a minha praia. Por que tenho que ficar dando palpite e querendo saber de tudo? Não sou formado em medicina pela internet. Eu já estava no bico do corvo. Então, pensei: ‘É melhor ficar quieto e seguir direitinho o que eles mandarem’”, continuou.

Reprodução/Globoplay Pedro Bial e Faustão no Conversa com Bial

Atualmente, o comunicador está em fase de recuperação após os quatro transplantes e as diversas internações. O apresentador explicou que pratica tai chi chuan, faz musculação e passa por sessões de fisioterapia.

Tratamento, família e carreira na televisão

Apesar das dificuldades enfrentadas nos últimos anos, o apresentador disse que não se deixou dominar pela tristeza. Isso porque Faustão acredita que a família e o legado construído ao longo da carreira foram importantes durante o tratamento.

"O grande segredo da vida é construir um patrimônio. E patrimônio é família. É quando você deixa um legado", afirmou.

Reprodução/Globoplay Pedro Bial e Faustão no Conversa com Bial

Ao comentar sobre voltar a trabalhar depois de três anos afastado, ele reforçou que isso não faz parte de seus planos no momento. Na verdade, hoje, ele tem vontade de conviver mais com os três filhos, Lara, João e Rodrigo, e com Luciana, sua esposa.

“Não tenho nada mirabolante. Quero curtir a vida, viajar o máximo que puder e aproveitar a convivência com a mulher e os filhos”, declarou. Ao refletir sobre sua carreira, Faustão disse ter pensado bastante sobre o assunto, mas que hoje pensa apenas em aproveitar os dias ao lado de quem ama.

“Quando você fica muito tempo no hospital, passam várias séries, não filmes, pela sua cabeça. Pensei bastante e sempre falei: ‘No dia em que eu parar, vou parar mesmo’. É melhor deixar um pouco de saudade para meia dúzia e alívio para muita gente . Trabalhei durante 64 anos e acho que fiz o que pude ”, concluiu.



