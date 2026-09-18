Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça
Kelly Fuzaro/Band/Divulgação
Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça

Band  anunciou nesta sexta-feira (18) nove participantes para a próxima temporada do MasterChef Brasil, edição Profissionais. O elenco confirmou oficialmente os nomes que, inclusive, vinham sendo divulgados pela mídia e que disputarão a sexta edição do programa.

Entre os diversos profissionais que passaram por várias versões do MasterChef e agora terão uma nova chance na atração da TV do Morumbi, estão:

Marcelo Verde: vice-campeão da 1ª temporada;

Iran Cordeiro: terceiro colocado no MasterChef 2017;

Lubyanka Baltar: participante da segunda edição.


Willian Peters: vice-campeão do MasterChef Profissionais 2018;

Léo Salles: campeão do MasterChef Confeitaria;

Helena Furtado: participante do MasterChef em 2021;

Léo Santos: quinto lugar da edição de 2017;

Hugo Merchan: vice-campeão do MasterChef 2018;

Fernanda Oliveira: vice-campeã na edição de 2022.

Volta do MasterChef Profissionais

A atração retorna à grade do canal dos Saad depois de um hiato de três anos. A nova temporada contará com nove ex-participantes e outros nove chefs anônimos que, juntos, totalizarão 18 competidores na busca pelo prêmio.

Jurados do Masterchef Brasil
Kelly Fuzaro/Band/Divulgação
Jurados do Masterchef Brasil

 O programa é comandado por três chefs jurados; a mudança ocorreu, principalmente, com a saída de Ana Paula Padrão da apresentação. A competição de culinária da Band agora é liderada pelo trio de jurados.

Logo, a sexta edição vai estrear em 6 de outubro, às 22h30, na Band, sob o comando dos jurados, logo após a conclusão da 13ª temporada do MasterChef Brasil. O programa tem como objetivo encontrar o melhor cozinheiro do país por meio de provas duras e que exigem muito esforço.

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