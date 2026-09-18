Reproduçção/Instagram/@iam_kingbobbej Bobb'e J. Thompson é preso

O ator Bobb'e J. Thompson, bastante conhecido por interpretar Stanley em As Visões da Raven, foi condenado a 30 meses de prisão federal por posse ilegal de arma de fogo. A sentença foi dada na última quarta-feira (16), em Sioux City, no estado de Iowa, Estados Unidos.

As informações são do Departamento de Justiça americano, e a condenação encerra um processo que começou em setembro de 2025, quando uma abordagem policial levou à descoberta de uma arma furtada e drogas no carro do ator. Thompson já tinha condenações anteriores que o impediam de portar armas de fogo, de acordo com o TMZ.

Em setembro de 2025, policiais abordaram o veículo do artista, que trafegava a 104 milhas por hora, o equivalente a 167 km/h, em uma via com limite de 70 milhas por hora, cerca de 113 km/h. Durante a abordagem, um dos agentes afirmou ter visto Thompson e um passageiro trocando de lugar dentro do veículo. Policiais relataram cheiro de maconha.

No carro, os agentes acharam uma mochila que continha diversos pacotes de maconha e uma pistola calibre .40 carregada. A arma tinha sido registrada como furtada de um veículo em Kansas City, Missouri, nos Estados Unidos.

Em 2020, ele chegou a ser condenado por agressão e lesão corporal, além do uso de força. Em abril de 2022, Thompson se declarou culpado e atualmente está sob custódia do Serviço de Delegados dos Estados Unidos (United States Marshals Service) e vai ser realocado para uma prisão federal. Cumprindo 30 meses de pena, contará com três anos de liberdade sob supervisão.

Carreira na TV

Thompson começou no mundo artístico ainda criança, com participações em séries e filmes de aclamação mundial. Na série "As Visões da Raven", exibida no Brasil pelo SBT, interpretou o jovem Stanley.

Ele apareceu ainda em outros projetos, como "Um Maluco na TV", "House of Payne" e "Wild 'N Out". No cinema, integrou o elenco de "Faça o Que Eu Digo, Não Faça o Que Eu Faço", no qual viveu Roonie Shields, além de participar de produções como "Espanta Tubarões".



