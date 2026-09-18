Reprodução/Record Sergio Hondjakoff em A Fazenda

Sergio Hondjakoff, conhecido nacionalmente pelo personagem Cabeção, da novela jovem da TV Globo, divertiu os colegas de confinamento em A Fazenda 18. O ator protagonizou uma cena divertida na cozinha da atração.

Na ocasião, o eterno Cabeção dormiu em pé e, ao despertar, provocou risadas entre os peões. A cena divertiu os aliados de Serginho, que comentaram bastante sobre o episódio. Nas imagens, o participante acorda às pressas.

Galisteu entra na brincadeira

Fã número um do reality show rural, Adriane Galisteu, apresentadora da atração, provou que está acompanhando tudo nos mínimos detalhes, inclusive nos memes.





Ela não perdeu a oportunidade e publicou um vídeo nas redes sociais, na mesma posição que o peão, e legendou: “Estou aprendendo com o Serginho”, disse.

Nas redes sociais, o público comentou sobre o episódio em que Serginho pegou no sono em pé.

“Esse cara tá sendo o meme dessa edição”, disse um. “Eu queria ter esse poder de dormir”, comentou outro. “Esse cara é da hora, gente”, disse uma terceira.

Serginho Cabeção 🐴 dormindo em pé na cozinha......do nada ele desperta! 😀😀😀😀 E todo mundo cai na risada !🤣🤣🤣🤣 #AFazenda18 pic.twitter.com/5r3UdZAHKX— kancelladah (@kancellada) September 17, 2026





Trajetória de Sergio

Reprodução/Record Sergio Hondjakoff em A Fazenda





Sergio Hondjakoff estreou na televisão em 1992, na “ Escolinhazinha do Professor Raimundo”. No entanto, foi ao interpretar Cabeção em Malhação que conquistou projeção nacional. O personagem se tornou um dos mais populares da história da novela teen da TV Globo, permanecendo na trama durante seis temporadas, exibidas entre 2000 e 2005.

Após o sucesso na emissora carioca, o ator seguiu a carreira na televisão e integrou o elenco de Bela, a Feia, da Record, em 2009. Seu trabalho mais recente na TV foi em 2020, quando participou do reality show Made in Japão, também exibido pela Record.