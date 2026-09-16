Reprodução/Internet São Paulo x Boca Juniors marcou média de 6,35 pontos no SBT

O São Paulo foi eliminado da Copa Sul-Americana, mas deixou a competição dando várias alegrias ao SBT. A transmissão comandada por Tiago Leifert emplacou o segundo melhor desempenho de audiência do torneio neste ano, com 3 minutos em primeiro lugar, impondo uma derrota inédita ao Estrelas da Casa. A partida, que terminou com mais uma vitória do Boca Juniors, também provocou um verdadeiro êxodo de público na segunda noite de A Fazenda 18.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que São Paulo x Boca Juniors rendeu média de 6,35 para oenquanto a bola rolou, das 21h30 às 23h31. Com um pico de 9,09 pontos, a Copa Sul-Americana desbancou a Globo durante 1 minuto, às 23h31, e empatou tecnicamente com a concorrente em outros dois momentos, às 23h29 e 23h30.

Na faixa em que alcançou a liderança com vantagem numérica diante do Estrelas da Casa, a partida comandada por Tiago Leifert tinha 8,95 pontos, ante 8,94 da competição musical da Globo. A Record, muito atrás das duas emissoras que se engalfinhavam pela medalha de ouro, anotava apenas 4,47 com A Fazenda 18. A Band, ainda mais distante das outras rivais, pontuava 1,15 com o MasterChef Brasil, seguida de perto pelo 0,73 ponto da RedeTV!, com O Grande Vencedor.

Outros destaques



O adeus do São Paulo da Copa Sul-Americana rendeu ao SBT uma vantagem de 53% da Record, que amargou o terceiro lugar nas faixas de Iludida (5,14 x 5,19), Reis (3,37 x 6,02) e A Fazenda 18 (4,03 x 5,87). Na comparação com seu episódio de estreia, o reality de Adriane Galisteu perdeu 29% dos seus telespectadores, retomando índices em linha com os obtidos pelo Canta Comigo, que ocupava a faixa horária até a semana passada.

O Programa do Ratinho recuperou a segunda colocação. A atração registrou 3,76 pontos e abriu vantagem de 12% sobre a Record em sua faixa de exibição. Na Band, o Jornal da Band marcou 3,15 pontos e garantiu a terceira colocação, com audiência 4% superior à registrada pelo SBT durante o confronto. Avenida Brasil (2012), exibida pela Globo com um capítulo de duração maior, anotou 13,31 pontos e teve sua pior terça-feira em 12 semanas.