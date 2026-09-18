Reprodução/Band Adriana Araújo no Jornal da Band

A âncora do Jornal da Band, Adriana Araújo, 54 anos, chamou a atenção dos telespectadores ao falar sobre o fato de o Brasil enfrentar o risco de um “apagão de professores” na educação básica nos próximos anos.

No começo do telejornal, a comunicadora demonstrou sua preocupação ao falar sobre o assunto. “Agora, uma informação que preocupa na área de educação: o Brasil corre o risco de sofrer um apagão de professores nos próximos anos”, destacou.

De acordo com a 2ª edição da pesquisa Apagão dos Professores, do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo (Semesp), com base em dados do Censo Escolar e do Censo da Educação Superior, há uma dificuldade de reposição do quadro docente.

Com base nos dados, o número de docentes com até 24 anos no ensino médio caiu 31,1% em dez anos, enquanto o número de docentes com 60 anos ou mais cresceu 104,5% no mesmo período, passando de 18,2 mil para 37,3 mil.

Portanto, a Taxa de Renovação Docente, calculada pelo Semesp pela relação entre professores de até 24 anos e aqueles com 60 anos ou mais, caiu de 0,95 em 2015 para 0,32 em 2025. Com isso, há atualmente cerca de um professor jovem para cada três docentes com 60 anos ou mais.

Pesquisa do Semesp

Além disso, as projeções indicam um cenário ainda mais grave para o ano de 2040, quando estima-se a proporção de um professor jovem para cada seis docentes idosos. Em conversa com o Jornal da Band, especialistas como Lúcia Teixeira, presidente do Semesp, e o diretor executivo do Semesp, Rodrigo Capelato, destacaram a necessidade urgente de voltar a valorizar a figura do professor para garantir o futuro da licenciatura no país.

Lúcia ainda destacou que essa dificuldade de reposição do quadro docente pode se agravar, já que os jovens que vão para as licenciaturas muitas vezes são aqueles que não têm uma trajetória acadêmica anterior. Na sequência, a presidente reforçou que, entre os mais jovens, há maior risco de “abandono da profissão em relação àqueles docentes já estabelecidos”.



