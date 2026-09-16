Reprodução/Instagram/davileaodl Davi Leão

O mundo da música sofreu uma perda significativa no último domingo (13). O cantor paraense Davi de Leão Reis, nacionalmente conhecido como Davi Leão e foi ex-vocalista das bandas Red Velvet e Quadraphonic, morreu aos 40 anos em Curitiba (PR).

Conforme as informações divulgadas pelo Cineclube Paraense, o artista morreu após sofrer uma parada cardíaca provocada por uma infecção generalizada. O músico estava internado havia uma semana devido a um quadro de sepse.

O compositor ganhou destaque pela atuação nos palcos de Belém, entre shows em casas de pop e rock e apresentações em festivais e eventos privados. Em agosto, o artista havia se mudado para Curitiba, onde vinha fazendo planos para recomeçar a trajetória profissional na música.

Despedida

A notícia da morte de Davi Leão provocou uma grande comoção entre músicos, amigos e fãs que acompanhavam o trabalho do cantor. Assim, nas redes sociais, diversos artistas paraenses e pessoas próximas ao famoso publicaram mensagens de despedida e homenagens.

Reprodução/Instagram/davileaodl Davi Leão

"Uma perda para a música, para o rock e pela amizade. Davi Leão é o que espero de um músico independente de sua fama: humildade e amizade", escreveu o DJ Dan Botelho. "Que notícia triste. Que Deus console os corações de familiares e amigos. Além de um grande artista também foi uma pessoa maravilhosa", disse outra internauta. "Tive uma amizade breve por meios profissionais, e pense em um cara gente fina. Ainda sem acreditar. Deus lhe receba meu colega", declarou um terceiro.

O Cineclube Paraense também falou sobre o legado deixado pelo cantor na cultura de Belém.

Em Belém, Davi deixou sua presença nos palcos e na cena musical da cidade, sendo lembrado por amigos, músicos e pelo público que acompanhou sua trajetória. Sua voz e sua passagem pela noite paraense permanecem como parte da memória cultural de uma cidade que tem na música uma de suas mais fortes formas de expressão. Cineclube Paraense.

"O Cineclube Paraense reconhece a importância de Davi Leão para o cenário cultural paraense e registra seu respeito à memória do artista. Neste momento de despedida, o Cineclube Paraense envia suas condolências aos amigos e familiares", concluiu.



