Reprodução Instagram/TV Globo Karol Lannes se desculpa com fãs após negar retorno de Ágatha em "Avenida Brasil 2"





Karol Lannes, conhecida por interpretar Ágatha em “Avenida Brasil”, usou as redes sociais para falar sobre o retorno da personagem à continuação da novela. A presença da atriz em foi confirmada pela TV Globo nesta última terça-feira (15), após semanas de mistério sobre quais nomes da produção original voltariam à trama.

Depois do anúncio, Karol revelou que precisou manter a informação em segredo por mais de um mês. O compromisso com o sigilo foi tão grande que até mesmo a avó da atriz teve que guardar a novidade. Em um desabafo nas redes sociais, ela pediu desculpas aos fãs por ter negado o retorno.

“Vocês não têm ideia do quanto foi difícil esconder. Tive que esconder de tanta gente, tive que mentir para tanta gente. Tenho que pedir perdão público e agradecer aos meus fãs. Senti uma força e um apoio que nunca senti antes”, afirmou.





Retorno à Globo

Aos 26 anos, Karol Lannes encara novamente uma personagem que marcou sua trajetória. Após interpretar Ágatha na primeira versão da novela, a atriz passou anos longe dos holofotes ligados à trama e se dedicou à formação profissional. Ela chegou a morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde estudou Artes Cênicas na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Para Karol, o retorno representa também uma oportunidade de mostrar a evolução conquistada ao longo dos últimos anos. “Voltar a ter um papel de destaque para poder me desafiar. Nunca parei de trabalhar. Me aprimorei muito como atriz. A ficha não caiu totalmente”, contou.

A atriz também revelou que precisou viajar ao Rio de Janeiro sem levantar suspeitas até que o retorno fosse oficialmente anunciado. “Fui para o Rio em segredo. Quando pisei na Globo, depois de 14 anos, deixei de lado todas as inseguranças e o medo”, relatou.

O que se sabe sobre "Avenida Brasil 2"

Com estreia prevista para janeiro de 2027, “Avenida Brasil 2” ocupará novamente a faixa das 21h da TV Globo, substituindo "Quem Ama Cuida". Criada por João Emanuel Carneiro, a continuação será ambientada aproximadamente 15 anos depois dos acontecimentos da primeira novela.

A nova história terá como um dos principais eixos a suposta regeneração de Carminha, personagem de Adriana Esteves. Após cumprir pena e se dedicar a trabalhos sociais, ela retorna ao bairro do Divino, onde reencontrará figuras conhecidas do público.

Além de Karol Lannes, outros oito nomes do elenco original estão confirmados na continuação. Adriana Esteves volta como Carminha, Débora Falabella interpreta novamente Nina/Rita, Murilo Benício retorna como Tufão e Cauã Reymond revive Jorginho.

Também estão confirmados Eliane Giardini como Muricy, Marcos Caruso como Leleco, Leticia Isnard como Ivana e Juliano Cazarré como Adauto.



